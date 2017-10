My Little Pony: la force de l'amitié **1/2

L'histoire: Alors qu'un festival de l'amitié se prépare, le diabolique roi Tonnerre débarque à Ponyville pour voler la magie des poneys. Les six meilleures amies (Twilight Sparkle, Applejack, Rainbow Dash, Pinkie Pie, Fluttershy et Rarity) ne l'entendent pas ainsi et feront tout pour sauver leur royaume.

«On est fortes. Tu es forte. On est fortes ensemble», chantent en choeur les poneys, dans les premières minutes du film. Comme c'est souvent le cas dans le merveilleux monde arc-en-ciel des poneys, il est question de l'importance de l'amitié dans leurs nouvelles péripéties.

Et quel est leur nouveau défi? Rien de moins que de combattre le roi Tonnerre qui veut voler leur magie. Pour y arriver, les six amies doivent quitter Ponyville, traverser un désert, embarquer dans un bateau pirate volant et visiter les fonds marins. Sauf qu'il n'y a pas que de monstrueux énergumènes qui viennent nuire à la réussite de leur mission. Non, non. La relation d'amitié entre les six poneys sera mise à l'épreuve; à notre grand étonnement, même Twilight - le personnage principal et la reine de l'amitié - peut faire des erreurs.