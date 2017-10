Gabriel et la montagne: road trip africain ***

L'histoire: Avant d'entreprendre de longues études universitaires, Gabriel Buchmann part à la rencontre du peuple africain et de ses fabuleux paysages en visitant pendant près d'un an le Kenya, la Tanzanie, la Zambie ainsi que le Malawi. C'est dans ce pays qu'il trouve la mort, après avoir tenté de gravir le mont Mulanje.

Primé deux fois à la Semaine de la critique du Festival de Cannes, Gabriel et la montagne, deuxième long métrage du Brésilien Fellipe Barbosa, est un docu-fiction inspiré de la véritable histoire d'un ami du réalisateur disparu en juillet 2009. Par un long flash-back, on y suit le long périple de Gabriel Buchmann (incarné avec beaucoup de crédibilité par João Pedro Zappa) en terre africaine. Différents intervenants ayant croisé sa route nous expliquent également en voix off sa véritable personnalité.

À la manière des héros d'Into the Wild ou de Wild, Gabriel, qui a soif de liberté, entreprend ce voyage afin d'apprendre à mieux se connaître et à découvrir l'autre. Vivant simplement, adoptant les us et coutumes des habitants du pays, confrontant ses valeurs à celles du peuple africain (au Kenya, les hommes peuvent avoir deux femmes), Gabriel est parfois déstabilisé, voire ébranlé. Comme lors de cette scène où on tente de l'arnaquer lors d'une escapade avec sa copine Cristina (Caroline Abras), venue le rejoindre.