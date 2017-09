Beach Rats: quand le désir s'entremêle... ***1/2

Pour échapper à la désolation de sa vie de famille, un adolescent commence à draguer des hommes plus mûrs sur l'internet tout en entamant une relation prudente avec une copine. Ses fréquentations avec une bande de délinquants auront des conséquences inattendues.

La réalisatrice Eliza Hittman s'est fait remarquer il y a quatre ans grâce à It Felt Like Love, un film dans lequel elle relatait le parcours d'une adolescente face à sa sexualité. Beach Rats pourrait en être le pendant masculin, même si le jeune homme au centre du récit commence sa vie d'adulte.

Magnifiquement campé par l'acteur britannique Harris Dickinson, Frankie est encore très confus face à ses désirs. Le milieu dans lequel il évolue - et surtout les amis qu'il fréquente - n'incite guère à envisager sereinement ce questionnement.

Même si le parcours du jeune homme emprunte une direction dont on pourra facilement deviner le dénouement, Eliza Hittman s'immisce dans ce jardin secret avec beaucoup de doigté et de délicatesse. Et traduit en images des émotions que le protagoniste n'est pas à même de reconnaître ou de verbaliser lui-même.

Sur ce plan, l'on se doit de souligner ici le travail d'Hélène Louvart à la direction photo. Celle qui a notamment travaillé avec Wim Wenders (Pina) et Agnès Varda (Les plages d'Agnès) compose ici des images à la fois sensuelles et graves, lesquelles font écho au conflit intérieur d'un homme dont on ne sait s'il trouvera jamais un soupçon d'apaisement un jour.

Drame

Beach Rats

(V.o.s.t.f. : Les bums de la plage)

Eliza Hittman

Avec Harris Dickinson, Madeline Weinstein, Kate Hodge

1 h 35

*** 1/2