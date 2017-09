Et au pire, on se mariera: amour, tu me tueras **1/2

Luc Boulanger

Comme nombre de lecteurs, Léa Pool a eu «un coup de foudre» pour le roman Et au pire, on se mariera, histoire d'un amour impossible entre une adolescente et un musicien qui a le double de son âge, sur fond de grande souffrance familiale et de petite misère urbaine. À l'instar du personnage principal, Aïcha, la réalisatrice aimait peut-être trop le premier roman de Sophie Bienvenu pour bien prendre ses distances (la cinéaste est aussi coscénariste avec l'auteure). Sur grand écran, son adaptation du roman est plus jolie que troublante, et un peu artificielle.