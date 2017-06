L'embarras du choix: décourageant... *1/2

Proposer une comédie romantique à la française? Pourquoi pas? Cela dit, même si le genre a fait ses preuves, encore faut-il lui apporter un enjeu minimalement intéressant. Cela n'est malheureusement pas le cas ici. Ce long métrage d'Éric Lavaine, à qui l'on doit notamment Bienvenue à bord et Retour chez ma mère, se noie dans l'eau de rose et se vautre dans ce que la télé française produit de pire, rayon feuilletons et comédies.

Les acteurs, à commencer par Alexandra Lamy (devenue vedette en France grâce à Un gars, une fille), sont ici victimes d'une écriture archi-paresseuse, où les situations sont télégraphiées des kilomètres à l'avance et où les gags (si on peut les appeler ainsi) tombent lamentablement à plat.

Un ratage, donc. Qui ne serait pas si grave s'il n'était pas emblématique de la situation intenable dans laquelle les petits distributeurs locaux sont coincés. Les films français intéressants - qui nous parviennent souvent avec des mois, sinon des années de retard - ne leur étant pas accessibles, ils doivent ainsi se rabattre sur ce genre de productions insignifiantes. Et c'est dommage. Pour tout le monde.

L'embarras du choix. Comédie d'Éric Lavaine. Avec Alexandra Lamy, Arnaud Ducret, Jamie Bamber. 1h33

