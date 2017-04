Gifted: Multiplier les clichés, diviser l'intérêt ** 1/2

Impossible de nier qu'il y a de la chimie entre Chris Evans (qui s'est départi d'une partie des muscles de Captain America pour l'occasion) et la jeune Mckenna Grace (vue et appréciée dans la série Designated Survivor). On croit en leur relation, on croit au sentiment protecteur de l'adulte envers l'enfant (même si on l'aimerait parfois plus souriant, cet adulte), on croit au charme de la fillette surdouée (même si la carte de la cuteté est très appuyée).

Bref, si l'on ouvre les bras aux bons sentiments tout en optant pour l'amnésie face à une trame narrative usée tant elle a été utilisée, Gifted fonctionne.

À l'exception d'un revirement tellement sans concession qu'il est choquant (de façon positive) dans une telle accumulation de prévisibilité, le récit signé Tom Flynn suit sagement (platement ?) le parcours du « drame familial avec enfant » qui se réglera devant le tribunal. C'est Little Man Tate et Kramer vs. Kramer encore et encore.

Bien sûr, une mauvaise décision sera prise avant que le bon sens ne s'impose. Ah, l'aveuglement de la justice ! Mais un heureux hasard qui doit beaucoup sinon tout au gars des vues (on fait plus que frôler la manipulation ici !) permettra de remettre les pendules à l'heure. Et les gens/pions à leur place.

Pourtant. La présence de Marc Webb derrière la caméra se fait sentir lorsque vient le temps d'observer les relations entre les uns et les autres, même quand cela se déroule au second plan. Il leur donne cette couleur à la fois attrayante et décalée dont il a saupoudré (500) Days of Summer. Pour cela, il est incontestablement gifted. Doué.

** 1/2 Drame

Gifted

Marc Webb

Avec Chris Evans, Mckenna Grace, Octavia Spencer, Lindsay Duncan, Jenny Slate

1 h 41

>>> Consultez l'horaire du film