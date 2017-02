Fifty Shades Darker: proposition indécente *

On a peine à croire que James Foley, un cinéaste fort intéressant à une certaine époque (At Close Range, After Dark, My Sweet, Glengarry Glen Ross), ait pu se commettre à la réalisation de ce film risible, deuxième opus de l'une des trilogies les plus inutiles de l'histoire du cinéma.

Tout, dans cette adaptation du deuxième roman de gare d'E.L. James, est mauvais. Le scénario est parsemé de scènes «de remplissage» (histoire de bien faire admirer les décors et les paysages), les dialogues sont d'une navrante pauvreté et le jeu des deux acteurs principaux frôle souvent le ridicule.

Aucune subtilité dans le texte ni dans la mise en scène, encore moins dans la peinture des personnages. Ici, une ancienne amoureuse d'allure cadavérique, fantôme qui, devine-t-on (vraiment?), fera planer le malheur sur le couple.

Là, Marcia Gay Harden et Kim Basinger donnent l'impression de jouer dans un mauvais épisode de Dynasty. Ou dans un numéro trop étiré du Coeur a ses raisons.