Gold: pas un rôle en or pour McConaughey **1/2

Le réalisateur Stephen Gaghan (Syriana) est au moins en partie responsable de ce décrochage, lui qui ne semble pas savoir s'il veut refaire The Big Short, American Hustle, War Dogs ou The Wolf of Wall Street.

Bryce Dallas Howard en mode «Jennifer Lawrence dans American Hustle» et Corey Stoll en loup de Wall Street comptent parmi les victimes collatérales de cette vision incertaine, sans véritable tension dramatique et émotive. Il y avait pourtant matière à cela. Et ce filon, ancré dans une véritable histoire, est tout de même ce qui fait l'intérêt de ce Gold dont on aurait espéré sortir plus riche.

* * 1/2

Gold (V.F.: Or). Drame de Stephen Gaghan. Avec Matthew McConaughey, Edgar Ramirez, Bryce Dallas Howard. 2h01.

