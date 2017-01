Neruda: poète vos papiers! ****

L'histoire: En 1949, la tête du poète chilien et futur Nobel de littérature Pablo Neruda est mise à prix par le président du pays. Le policier Oscar Peluchonneau le prend en traque dans un jeu de chat et de souris surréaliste.

Tout est faux, sauf la poésie. Voilà l'esprit et l'intelligence du film du Chilien Pablo Larraín (No, Jackie) qui invente une histoire totalement fictive - même si elle colporte quelques faits et personnages réels - comme si Pablo Neruda lui-même écrivait le scénario en temps réel.

Les mots du poète sont récités par l'acteur principal (suave Luis Gnecco), mais ils surgissent aussi dans les répliques de tout un chacun, même du policier (Gael García Bernal tendancieux à souhait) qui le piste, voire dans les images et les mouvements de caméra incessants.

Le Neruda imaginaire de Pablo Larraín apparaît sous toutes ses coutures, mal dégrossi ou génial, et le policier se révélera être, comme il se doit, le fruit de l'imagination de l'artiste. Après tout, pourquoi s'empêtrer dans la réalité ou le mythe quand la poésie dit tout et mieux?