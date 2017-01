Sieranevada: jeu de massacre ***1/2

Dialogué au cordeau, Sieranevada est un film très verbeux, beaucoup trop long (173 minutes!), mais néanmoins parfois jouissif. Surtout quand l'histoire du pays, très marquée par le communisme et l'ère Ceaușescu, s'invite dans la place et s'immisce dans ce jeu de massacre intergénérationnel.

On ne pourra manquer non plus de relever cette façon de faire écho à l'état d'esprit dans lequel se trouve le monde actuellement, qu'il s'agisse du taux d'agressivité provoqué par un simple espace de stationnement ou des théories du complot qui circulent en marge des médias «alternatifs». En cela, Puiu atteint sa cible.

* * * 1/2

Sieranevada. Comédie dramatique de Cristi Puiu. Avec Mimi Branescu, Dana Dogaru, Sorin Medeleni. 2h53.

