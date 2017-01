Père fils thérapie!: plus ça change... ***

Synopsis: Jacques (Richard Berry) et Marc (Waly Dia) Laroche, un père et un fils qui ont de mauvaises relations depuis toujours, sont forcés de participer à un camp de thérapie pour hommes en pleine nature pour les besoins d'une enquête.

Remake français de De père en flic, un immense succès au Québec, Père fils thérapie! aura probablement de la difficulté à rejoindre le public québécois, attaché aux personnages originaux incarnés par Michel Côté et Louis-Josée Houde, d'autant plus que la suite de cette comédie arrivera sur nos écrans plus tard cette année.

Disons qu'ici, il n'y a pas l'effet de surprise. Émile Gaudreault, en transposant son histoire dans le contexte français, s'est offert non seulement la réalisation de ce remake dans un décor naturel de rêve, mais aussi un petit «lifting». Le scénario est plus resserré, il y a moins de longueurs et de scènes d'action au profit de ce qui fait le plus rire - les relations père-fils, dans leurs travers universels.

Richard Berry s'en tire tout à fait bien dans le rôle du père égocentrique, face à Waly Dia, beaucoup plus sobre dans son jeu que ne l'était Louis-José Houde. Jacques Gamblin, qui incarne l'avocat qu'on doit faire craquer, est à la fois sinistre et touchant, devant son fils fragile, Baptiste Lorber, qui est une petite révélation. Gaudreault a choisi une femme pour incarner le thérapeute joué par Robin Aubert dans la version québécoise, et Julie Ferrier est excellente, même si elle détonne un peu dans ce groupe masculin. Très agréable de voir dans cette distribution les compatriotes Rachid Badouri, Patrice Coquereau et Manuel Tadros, malgré l'accent français.

Tous les ressorts comiques sont préservés dans ce remake efficace, mais, bien sûr, on n'arrive pas à oublier le casting original qui nous a tant fait rigoler. Bref, ce sera au public français d'adopter ou pas ces hommes en déroute.

***

Père fils thérapie!

Comédie d'Émile Gaudreault. Avec Richard Berry, Waly Dia, Jacques Gamblin, Julie Ferrier. 1h32.

