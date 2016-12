Why Him?: gros, gras, drôle... ***

L'histoire: À l'occasion de la saison des Fêtes, une jeune femme invite ses parents en Californie dans le but de leur présenter son nouvel amoureux, un bum devenu milliardaire grâce à l'internet. La compétition entre le père et le fiancé s'annonce féroce...

Personne ne pourra accuser ce film de fausse représentation. Why Him? fait partie de ces comédies qui pratiquent l'humour gros et gras, en incitant fortement le spectateur à laisser son cerveau au vestiaire au préalable. Force est d'admettre qu'en tenant compte de cette prémisse, ce film reste quand même efficace.

Construit sur un modèle qui fait ses preuves depuis des décennies (dont la plus récente version à succès est sans doute la série Meet the Parents/Meet the Fockers), Why Him? mise aussi sur un clash entre l'ancien monde et le moderne.

L'espèce de bum tatoué au sourire irrésistible (James Franco), qu'une jeune femme (Zoey Deutch) tient à présenter à ses parents venus de l'autre bout du continent, représente en effet la figure emblématique d'un monde à la fine pointe de la technologie.