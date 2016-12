Fences: de grandes performances! ***1/2

Pour son troisième long métrage à titre de réalisateur, Denzel Washington (Antwone Fisher, The Great Debaters) porte à l'écran l'une des pièces les plus célébrées du répertoire américain.

Écrite en 1983 par le dramaturge August Wilson, Fences a été montée à Broadway en 1987 (avec James Earl Jones et Mary Alice), puis reprise en 2010, avec comme têtes d'affiche les deux vedettes qui, aujourd'hui, reprennent leur rôle au grand écran. C'est dire que Viola Davis et Denzel Washington, dont les performances ont valu à chacun un Tony Award, maîtrisent leur partition jusqu'au bout de leurs ongles.

Campé à Pittsburgh à la fin des années 50, le récit s'attarde à décrire la vie familiale d'un homme qui, au mitan de sa vie, projette sur ses proches ses propres frustrations. À 53 ans, Troy (Denzel Washington), ancien joueur de baseball qui n'a jamais pu monter dans les ligues majeures (constituées alors uniquement de joueurs blancs), exerce son autorité au seul endroit où il peut le faire: dans sa modeste maison.

La première victime de cet excès autocratique est son plus jeune fils de 17 ans (Jovan Adepo). Dont les qualités athlétiques et les ambitions professionnelles sont tuées dans l'oeuf par un père qui estime qu'aucune possibilité de cette nature ne peut s'offrir à un Afro-Américain. L'autre victime directe est Rose (Viola Davis), sa femme aimante (et aimée en retour), qui devra toutefois mettre ses propres aspirations en retrait pour mieux s'adapter au comportement erratique de l'homme qu'elle aime. Jusqu'au jour où ce fragile équilibre ne peut plus tenir.