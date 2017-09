Charles Binamé: le goût du risque

Charles Binamé a signé les succès Maurice Richard et Séraphin - Un homme et son péché. Il a aussi marqué les esprits grâce à une trilogie urbaine (Eldorado, Le coeur au poing et La beauté de Pandore) où la jeunesse s'exprimait. Il a également offert des films plus expérimentaux comme Vanier présente son show de monstres. Plus récemment, il a aussi mis en scène Xavier Dolan dans Elephant Song.

Jusqu'au 2 octobre, grâce à une rétrospective présentée à la Cinémathèque québécoise, les cinéphiles peuvent voir ou revoir la plupart de ses oeuvres et en discuter avec le principal intéressé.

«Investiguer» et «investir» sa terre d'adoption

Originaire de Belgique, Charles Binamé arrive au Québec par bateau à l'âge de 7 ans. Tôt dans sa vie, il se passionne pour sa terre d'élection et voyage dans tous les coins de la province pour «l'investiguer et l'investir». Il chasse, canote, campe, tombe amoureux d'une Amérindienne... «Je me suis inscrit dans le paysage. C'est vraiment un choix d'immigrant que j'ai fait», dit l'homme dans la soixantaine. En 1974, il signe le documentaire Juste pour partir le monde qui raconte le quotidien des Montagnais de Bersimis. Il réalise aussi des oeuvres à propos de personnages fictifs ou réels qui ont marqué l'imaginaire collectif, comme Maurice Richard et Séraphin Poudrier. «C'est important, parce que ça parle de nous. Nous sommes la somme des gens qui nous ont précédés. Mais il faut le réaliser, il faut en tenir compte, et ce, que nous aimions ou pas ces personnages. Il faut nommer nos réalités désirables et non désirables, parce que nous sommes faits de tout ça aussi», explique le réalisateur.

Des êtres plus grands que nature

Dans ses documentaires, Charles Binamé cherche aussi à mettre en lumière des êtres plus grands que nature, comme le peintre Pierre Gauvreau, le cinéaste Gilles Carle et le poète Denis Vanier. Le film à propos de ce dernier traduit une révolte, notamment au sujet de la société québécoise et de son milieu artistique. «Qu'est-ce que Vanier dirait de la culture aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle nous donne, la culture ambiante? Oui, elle donne de bonnes pièces, elle donne de bons auteurs, des films intéressants, des Marie Chouinard... Mais je trouve que l'ensemble a cédé à l'entertainment. Quelque chose qui est plus facile à digérer et plus près du selfie collectif. On se regarde plus qu'on ne commet de commentaires vraiment inspirés. [...] Je crois que sa révolte serait la même aujourd'hui, même qu'il serait encore plus révolté», avance Binamé. Hunt for Justice - The Louise Arbour Story est aussi un film qu'il a trouvé extrêmement important de faire, puisqu'il s'intéresse à la lutte que la Québécoise Louise Arbour a menée lorsqu'elle était procureure en chef du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et qui a permis de faire le procès de Slobodan Milošević pour crimes contre l'humanité. «Je pense qu'il faut laisser des jalons à propos de choses qui sont importantes pour notre société», ajoute Binamé.