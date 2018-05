Après avoir récemment présenté son film Claire l'hiver, oeuvre oscillant entre fiction et chronique, la réalisatrice Sophie Bédard Marcotte s'est lancée dans une aventure singulière: L.A. Tea Time, un road movie documentaire dans lequel la directrice photo Isabelle Stachtchenko et elle se rendent à Los Angeles pour tenter de rencontrer l'écrivaine, cinéaste et chanteuse Miranda July.

«Nous sommes parties de Montréal et traversons tous les États-Unis en voiture où nous faisons toutes sortes de rencontres, planifiées ou fortuites, indique la productrice Caroline Galipeau, jointe au Nouveau-Mexique. Sophie souhaite rencontrer Miranda July qui, même si elle a connu le succès dans ses projets, est toujours demeurée indépendante et fidèle à elle-même. Même si on ne la rencontre pas, le film se fait pareil. Ici, c'est le trajet plus que la destination qui compte.»

En plus de Mme Galipeau, de la réalisatrice et de la directrice photo, l'équipée compte Julie Guérin à la prise de son. Le long métrage est produit par Maestro et distribué par Eye Steel Films. On peut suivre son déroulement sur Facebook (L.A. Tea Time) ou sur Instagram (sophiebmarcotte).

* * *

Surviving Picasso au MBAM

Dans la foulée du lancement de la nouvelle exposition D'Afrique aux Amériques: Picasso en face à face, d'hier à aujourd'hui, le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) présente, dimanche, le film Surviving Picasso. Ce long métrage signé James Ivory met en vedette Anthony Hopkins, Natasha McElhone et Julianne Moore. Campé en pleine Seconde Guerre mondiale, le film met en lumière la rencontre amoureuse du peintre et de Françoise Gilot, étudiante en art.

À l'Auditorium Maxwell-Cummings, 14h

* * *

Modifié à la Cinémathèque

Du 18 au 24 mai, la Cinémathèque présente, tous les soirs à 18h, le long métrage documentaire Modifié d'Aube Giroux. Avec sa mère amoureuse d'agriculture, la cinéaste se penche sur le phénomène des organismes génétiquement modifiés (OGM), dont la présence n'est pas indiquée sur les produits alimentaires en Amérique du Nord, alors que 64 pays du monde ont adopté des règles obligeant cette pratique. Lancé l'an dernier, le film a déjà été sélectionné dans une dizaine de festivals.