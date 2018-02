Films québécois: notre palmarès des palmarès

1. C.R.A.Z.Y. - Jean-Marc Vallée

Jutra du meilleur film en 2006

Le film que Jean-Marc Vallée a écrit avec François Boulay en s'inspirant de la vie de ce dernier est le parfait exemple du film qui rallie public, professionnels et critiques. Même 13 ans après sa sortie, l'affection que nous portons à C.R.A.Z.Y. reste intacte. Mettant en vedette Michel Côté, Marc-André Grondin (qui fut révélé grâce à ce film), Danielle Proulx et Pierre-Luc Brillant, cette plongée dans le Québec des années 60 et 70 a véritablement marqué les esprits, et a confirmé le talent de cinéaste de Jean-Marc Vallée. Le film occupe la première position dans les listes de 6 des 10 journalistes participants. Les quatre autres n'ont jamais placé C.R.A.Z.Y. très loin du sommet.

2. Incendies - Denis Villeneuve

Jutra du meilleur film en 2011

L'adaptation de l'oeuvre théâtrale - très dense - de Wajdi Mouawad a obtenu un très grand succès public (près de 431 000 spectateurs au Québec), a été encensée par la critique et a valu à Denis Villeneuve une reconnaissance internationale qui l'a d'abord mené aux Oscars, où son film était en lice dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère, puis à Hollywood, où il est maintenant l'un des cinéastes les plus estimés. Modelant son récit entre passé et présent, entre le Québec et le Moyen-Orient, le réalisateur a proposé un film puissant. Deux de nos journalistes ont placé Incendies au sommet de leur liste.

3. Mommy - Xavier Dolan

Jutra du meilleur film en 2015

Le plus populaire des longs métrages de Xavier Dolan, qui compte trois films dans cette liste (plus que tout autre cinéaste), reste aussi le favori de nos journalistes. La relation - aussi intense que passionnée - qu'une jeune veuve vit avec son fils ado TDAH (trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité), dont elle a hérité la garde, n'est rien de moins que poignante. Anne Dorval, Antoine Olivier Pilon et Suzanne Clément livrent sans retenue une partition éblouissante. Prix du jury du Festival de Cannes en 2014.Les invasions barbares

4. Les invasions barbares - Denys Arcand

Jutra du meilleur film en 2004

Denys Arcand a réalisé tout un exploit. En plus d'obtenir le prix du meilleur scénario et de valoir à Marie-Josée Croze un prix d'interprétation au Festival de Cannes, cette suite du Déclin de l'empire américain a obtenu le Génie du meilleur film au Canada, le Jutra du meilleur film au Québec et... le César du meilleur film de l'année en France ! Sans oublier, bien sûr, l'Oscar du meilleur film en langue étrangère à Hollywood. Quinze ans plus tard, les thèmes abordés dans Les invasions barbares sont toujours pertinents. Un de nos journalistes l'a placé en tête de son classement.