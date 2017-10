Un doctorat honoris causa pour Denis Villeneuve

La remise de ces distinctions aura lieu en présence des diplômés de l'Université qui célèbreront leur collation des grades les 5 et 6 décembre prochain, à la Place des Arts.

Le recteur de l'UQAM, Robert Proulx, explique que l'institution veut reconnaître l'accomplissement et le rayonnement des trois personnalités qui, dans leur domaine respectif, sont une source d'inspiration et d'admiration.

Le cinéaste Denis Villeneuve est diplômé de l'UQAM en cinéma. L'Université soulignera son talent cinématographique ainsi que sa contribution au domaine du 7e art, tant sur le plan national qu'international. Elle saluera la qualité des projets qu'il met de l'avant avec les plus grands artisans du cinéma, ainsi que l'envergure de son oeuvre.

Alexandre Taillefer, associé principal, XPND Capital, sera honoré pour l'exemple inspirant qu'il donne aux étudiants et aux diplômés par les valeurs qu'il défend en affaires. On soulignera aussi son implication soutenue à la promotion et au rayonnement de la culture québécoise, ses préoccupations en environnement et son soutien à des causes psychosociales qui lui tiennent à coeur.

Réjean Thomas est président-directeur général et cofondateur de la Clinique médicale l'Actuel et de la Clinique A. L'UQAM honorera le parcours du Dr Thomas et sa contribution au domaine de la santé sexuelle, dont le rôle qu'il a joué dans le développement des connaissances en prévention, l'évaluation et le traitement des personnes atteintes du VIH/sida. Elle soulignera également son implication sociale, politique et humanitaire pour la défense des plus vulnérables.