Et au pire, on se mariera: la saison des amours absolus

Dans Et au pire, on se mariera, Aïcha (Sophie Nélisse) est éprise de Baz (Jean-Simon Leduc), garçon ayant deux fois son âge qui repousse ses tentatives de séduction.

Blessures de l'enfance

Au-delà de l'amour, Et au pire, on se mariera s'attarde aussi aux blessures de l'enfance. À travers lesquelles autant Sophie Bienvenu que Léa Pool se sont reconnues. Et trouvées.

«Inconsciemment, Aïcha est basée sur qui j'étais à son âge, dit Sophie Bienvenu, qui a coscénarisé le film. Je l'ai compris en échangeant avec des jeunes qui ont lu mon livre. C'est pour cela que Léa et moi avons si bien collaboré. Nous nous sommes toutes les deux reconnues dans les blessures.»

«Le roman de Sophie a été un coup de foudre, dit Léa Pool. Sans pour autant avoir vécu l'histoire d'Aïcha, ce qu'elle vit au plus profond d'elle-même me rejoint. Sophie et moi avons parlé de nos enfances pour nous rendre compte avoir beaucoup de choses en commun. Ce n'est pas un hasard si nous nous sommes rencontrées sur ce film.»

Personnage complexe

Comme Aïcha évolue dans deux univers, l'un réel, l'autre fantasmé, sa personnalité est composée de multiples facettes. De la colère destructrice, elle passe à la douce rêverie (comme dans la scène en patins à roulettes sur l'esplanade du Stade olympique). De jeune femme naïve, elle peut se transformer en sombre manipulatrice.

«On m'a ici offert un rôle plus mature, plus difficile, dit Sophie Nélisse. L'arc du personnage est incroyable. Il évolue du début à la fin, et ça en fait un beau défi à relever.»

«[Sophie Nélisse] est formidable. Elle a un rôle extrêmement complexe, étant tantôt drôle, tantôt tragique, violente, tendre. Elle a relevé ça avec brio», assure Léa Pool, réalisatrice.

Du personnage d'Aïcha, Léa Pool dit aimer «son amour absolu, son désir d'être écoutée, aimée». Sa solitude, aussi. La solitude est effectivement un sous-thème très présent dans le film, et ce, jusqu'au générique final.

Et au pire, on se mariera nous laisse-t-il sur une note d'espoir? «Il y a l'espoir d'une rédemption, dit Léa Pool. Parce qu'Aïcha finit par être pleinement consciente de ce qu'elle a fait. Et cette conscience donne espoir qu'elle va passer au travers. Mais on aime trop Aïcha pour décider de son sort.»

______________________________________________________________________________

Et au pire, on se mariera prendra l'affiche le 15 septembre.