Oscars: quel film le Canada choisira-t-il?

Le film auquel personne ne pense, mais...

Charlotte a du fun

Sophie Lorain

Sortie: 2 mars 2018

Victime d'un mauvais titre et d'une campagne de lancement qui n'a visiblement pas atteint ses objectifs, Charlotte a du fun est passé en coup de vent dans nos salles, complètement ignoré du public en général, et de celui qu'il visait aussi en particulier: les adolescents. Il appert pourtant que, déjà présenté au festival Tribeca à New York, le film de Sophie Lorain possède assez de belles qualités cinématographiques pour se faire remarquer, d'autant que le titre anglophone du film, beaucoup plus percutant que le titre en français, est Slut in the Good Way. Cela dit, on s'entend que le thème - la sexualité des adolescentes - risque d'atteindre plus difficilement une organisation reconnue pour ses choix plus classiques. D'ailleurs, si le comité canadien décide de pencher vers les films ayant déjà obtenu un beau succès public, 1991, de Ricardo Trogi, et La Bolduc, de François Bouvier, seront sans doute aussi considérés.