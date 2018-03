Les Oscars 2018 sur les médias sociaux

MARGOT ROBBIE

Karine Vanasse a rendu hommage à une de ses anciennes collègues de Pan Am, Margot Robbie. « Tu as été géniale tout au long de cette saison des Awards... Mais encore plus important, c'est complètement toi qui as foulé tous ces tapis rouges. C'est ton éclat, ton élégance, ton esprit et ta grâce. Continue de briller et d'être authentique comme nous savons que tu le peux », a écrit l'actrice québécoise. Pan Am a été diffusé sur la chaîne ABC de 2011 à 2012. Margot Robbie et Karine Vanasse y interprétaient deux des personnages principaux.