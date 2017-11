Un Oscar spécial pour Alejandro G. Iñárittu

Le réalisateur de Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) et de The Revenant recevra en effet un Oscar spécial pour Carne y Arena.

Dans ce court métrage en réalité virtuelle - installation serait un terme plus juste -, le spectateur est plongé dans la réalité que vivent des migrants qui tentent d'entrer clandestinement aux États-Unis depuis la frontière mexicaine.

«J'ai voulu aller au-delà des statistiques, afin que l'on puisse voir, entendre et ressentir ce que ces gens ont vécu, avait confié le cinéaste à Marc Cassivi, au moment de la première mondiale au Festival de Cannes. Au cinéma, je n'offre qu'une partie de l'univers, celui qui est dans le cadre. Le reste, vous pouvez l'imaginer. Ici, il n'y a plus de cadre. On est au plus près de l'exploration de la condition humaine. C'est comme inventer une voiture sans roues ! Et ce n'est que le début.»

Cet Oscar lui sera remis «en reconnaissance d'une expérience visionnaire et puissante de storytelling».