Quel film pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère?

On y est déjà. La Suède a choisi son candidat pour la prochaine course aux Oscars dans la catégorie du film en langue étrangère : The Square de Ruben Östlund, film lauréat de la Palme d'or du Festival de Cannes. Vendredi, l'Allemagne a annoncé la sélection d'In the Fade, un film de Fatih Akin.

La sélection canadienne - souvent un film québécois - sera annoncée à la fin septembre. Selon les règles de l'Académie, le comité canadien doit choisir un film tourné dans une langue autre que l'anglais, qui a tenu l'affiche dans une salle de cinéma pendant au moins une semaine au Canada entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2017.

Des productions comme 1:54 (Yan England), Nelly (Anne Émond), C'est le coeur qui meurt en dernier (Alexis Durand-Brault), Iqaluit (Benoît Pilon), Et au pire, on se mariera (Léa Pool) et Les rois mongols (Luc Picard) sont admissibles. Avec un peu d'audace, le comité pourrait aussi se tourner vers des oeuvres plus « radicales » comme Ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau (Mathieu Denis et Simon Lavoie) ou Le problème d'infiltration (Robert Morin). Deux productions encore inédites, Hochelaga, terre des âmes (François Girard) et Pieds nus dans l'aube (Francis Leclerc) prendront l'affiche dans une seule salle quelque part avant le 30 septembre pour fin d'éligibilité.