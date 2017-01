Course aux Oscars: Patrice Vermette sur un nuage

L'homme est visiblement enchanté de cette deuxième sélection aux Oscars, lui qui avait été finaliste en 2010 pour le film The Young Victoria de Jean-Marc Vallée.

M. Vermette est présentement à Vancouver où il travaille à la direction artistique du film The Mountain Between Us de Hany Abu-Assad dans lequel jouent Idris Elba, Kate Winslet et Marci T. House. Hier matin, il était avec sa conjointe lorsqu'il a appris qu'il était à nouveau finaliste en regardant les sélections sur son iPad.

«En 2010, j'étais en train de travailler sur une publicité quand mon téléphone s'était mis à sonner et que je recevais des félicitations. Je croyais que c'était une blague», dit-il.

«Mais hier, la rumeur était bonne, alors nous nous sommes éveillés à 5 h 15 pour le dévoilement des nominations. On a sauté de joie dans le lit.»

Le tournage d'Arrival s'est déroulé dans des conditions très spéciales pour le directeur artistique, car son père était mourant (il est mort le 7 octobre 2015). «J'ai vécu beaucoup d'émotions pendant le tournage et j'ai essayé d'incorporer ça dans l'histoire, dit-il. Parce qu'Arrival, au fond, c'est un film sur la beauté de la vie. Et je pense que ça se traduit dans les décors, la facture visuelle.»

Hier matin, peu après l'annonce des sélections, Denis Villeneuve et lui ont pu se parler au téléphone. «On a vécu ça ensemble à distance. On criait tous les deux. J'ai beaucoup de respect pour Denis. C'est mon frère d'armes.»

Filmographie sélective

> C.R.A.Z.Y. (2005)

Patrice Vermette était de l'aventure de l'inoubliable film de Jean-Marc Vallée. Il a raflé les prix Genie et Jutra avec ce film. M. Vallée et lui se retrouveront sur Café de Flore et The Young Victoria.

> 1981 (2009)

Le film de Ricardo Trogi est bien sûr inspiré de son enfance. Le réalisateur et son directeur artistique se retrouveront sur le tournage de 1987, pour lequel il a reçu le Jutra, sorti en 2014.

> The Young Victoria (2009)

Tourné par Jean-Marc Vallée, ce film raconte l'histoire de la reine Victoria dans ses premières années sur le trône. Il a valu à Patrice Vermette une sélection aux Oscars en 2010.

> Prisoners (2013)

Patrice Vermette et Denis Villeneuve travaillent ensemble depuis Prisoners, premier film américain du réalisateur québécois. Depuis, ils ont fait la paire sur Enemy, Sicario et Arrival.