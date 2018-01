À suivre aux Golden Globes

Dimanche soir, la 75 e cérémonie officielle des Golden Globes à Los Angeles, animée par Seth Meyers, rassemblera tout le gratin hollywoodien autour d'un bon repas arrosé de champagne. La remise des prix de la presse étrangère, dans la Mecque du cinéma et de la télévision en Californie, est considérée comme une mise en bouche pour la soirée des Oscars. Voici six interprètes à tenir à l'oeil durant la soirée télédiffusée sur CTV et NBC.

La grande actrice est en nomination pour sa performance dans le film de Steven Spielberg The Post (six sélections en tout pour le long métrage), avec son partenaire à l'écran Tom Hanks. Si M me Streep remporte un énième trophée, il sera intéressant d'entendre son discours de remerciement, dans le sillage de l'affaire Harvey Weinstein et du mouvement #MeToo. L'automne dernier, des personnalités lui ont reproché d'avoir réagi tardivement (quatre jours après l'éclatement de la bombe dans le New York Times) aux inconduites sexuelles du producteur. Rappelons que les interprètes invités à la 75 e cérémonie des GG cette année ont reçu le mot d'ordre de se vêtir sobrement en noir, en signe de solidarité avec « les femmes qui brisent le silence » dans le milieu hollywoodien.

JUDI DENCH ET HELEN MIRREN, LES DOYENNES

À elles deux, ces précieuses comédiennes ont récolté pas moins de 27 nominations, dont cinq gagnantes, aux Golden Globes durant leur carrière. Dench et Mirren sont en compétition l'une contre l'autre dans la catégorie de la meilleure actrice dans une comédie ou un musical. Judi Dench, pour sa très humaine souveraine de l'Empire britannique dans Victoria & Abdul ; Mirren, pour The Leisure Seeker dans lequel elle forme un vieux couple d'amoureux avec Donald Sutherland.

GARY OLDMAN, LE DISCRET

Ce grand acteur anglais se fait rare comme un diamant noir. Curieusement, le comédien de 59 ans en est à sa toute première nomination aux Golden Globes. Les reporters étrangers l'ont choisi pour sa prestation dans la peau du premier ministre Winston Churchill dans The Darkest Hour. Le comédien - qui a joué de grands classiques sur les planches, entre autres au Royal Court Theatre, et qui a débuté au cinéma dans Sid & Nancy (il jouait le chanteur punk Sid Vicious), puis dans Prick Up Your Ears de Stephen Frears - risque donc de remporter un premier trophée aux États-Unis. Le comédien a la réputation de ne pas aimer les mondanités. Il a déjà confié au London Daily Telegraph : « Être célèbre, c'est une tout autre carrière. Et je n'ai pas l'énergie pour ça. »

DENZEL WASHINGTON, LE MONUMENT

En 2002, il est devenu le premier acteur noir à gagner un Oscar depuis Sidney Poitier, qui l'avait reçu en 1964, avec Training Day. Aujourd'hui, Denzel Washington est aussi solide qu'un monument à Hollywood. L'acteur en est à sa neuvième présence aux Golden Globes, pour son interprétation d'un avocat idéaliste dans le long métrage de Dan Gilroy Roman J. Israel, Esq., aux côtés de Colin Farrell. La liste de ses films à succès est aussi longue qu'impressionnante : Mo' Better Blues et Malcolm X de Spike Lee, Mississippi Masala de Mira Nair, Philadelphia et The Manchurian Candidate de Jonathan Demme, The Pelican Brief d'Alan J. Pakula, American Gangster de Ridley Scott, Flight de Robert Zemeckis. Washington a aussi réalisé trois longs métrages, dont Fences en 2016, d'après la pièce éponyme de l'auteur afro-américain August Wilson, avec Viola Davis.

TIMOTHÉE CHALAMET, LE JEUNE PRODIGE

À tout juste 22 ans (le 27 décembre dernier), Timothée Chalamet est nommé dans la prestigieuse catégorie du meilleur acteur principal (drame) pour sa fabuleuse prestation dans Call Me by Your Name. Son compagnon de jeu (et objet de désir dans le film), Armie Hammer, est également en lice comme acteur de soutien. Notre regard sera rivé sur le jeune acteur qui risque de récolter de nombreux autres prix dans l'avenir. Il fait aussi partie de la distribution du touchant Lady Bird (il joue le copain ténébreux de l'héroïne du film, Saoirse Ronan). En 2018, on le verra interprétant un accro au crystal meth dans Beautiful Boy, aux côtés de Steve Carell dans le rôle de son père. Sa carrière a décidément le vent en poupe !