Les Golden Globes lancent la saison des prix hollywoodiens

Les Globes, prix parmi les plus convoités du cinéma américain, seront décernés lors d'une flamboyante cérémonie à Beverly Hills présentée par l'humoriste Jimmy Fallon, flanqué d'une pléiade de stars: Drew Barrymore, Steve Carell, Matt Damon, Viola Davis, Nicole Kidman...

La soirée de gala, généreusement arrosée de champagne, est connue pour son atmosphère plus débridée que les Oscars au script millimétré.

Remis par quelque 90 journalistes de l'Association de la presse étrangère d'Hollywood (HFPA), les Globes n'ont qu'un pouvoir prédictif incertain pour les Oscars, récompenses suprêmes du septième art aux États-Unis décernées par 6000 membres de la puissante Académie des arts et sciences du cinéma.

Ils donnent toutefois une idée des titres qui ont le vent en poupe et parent leurs lauréats d'une aura pouvant influencer le vote des Oscars.

«Les Globes sont l'une des fêtes les plus amusantes de l'année» à Hollywood, «il n'y a que 1200 sièges très disputés», remarque Tim Gray, qui dirige la couverture des prix de l'audiovisuel pour le magazine Variety.

Déclaration d'amour à L.A.

La La Land, romance entre une aspirante actrice et un musicien de jazz, part favori avec sept nominations, suivi par Moonlight et Manchester by the sea (respectivement six et cinq nominations).

La La Land, déclaration d'amour à Los Angeles de Damien Chazelle, prodige de 31 ans qui avait déjà fait des étincelles avec Whiplash il y a deux ans, domine largement les pronostics pour le prix de la meilleure comédie, compilés par Goldderby.com.

Ce site spécialisé dans les prix hollywoodiens donne aussi gagnants Emma Stone et Ryan Gosling, qui chantent et dansent les rôles principaux de La La Land.

La concurrence est plus rude côté films dramatiques, avec Manchester by the sea, sur un homme forcé de s'occuper soudainement de son neveu après la mort de son frère, au coude-à-coude avec Moonlight, sur un jeune noir homosexuel élevé par une mère toxicomane.

«C'est très serré», «ils vont probablement gagner chacun quelques prix», reconnaît Chris Beachum, directeur général de Goldderby.com.

Casey Affleck, qui joue le personnage principal de Manchester by the sea, tient la corde pour le meilleur acteur dramatique, et Natalie Portman chez les actrices grâce à son interprétation saisissante dans Jackie, où elle campe la célèbre ex-Première dame américaine Jacqueline Kennedy juste après l'assassinat du président John F. Kennedy.

L'actrice, déjà lauréate de deux Globes, aura pour rivales Amy Adams et Isabelle Huppert, qui incarne dans le sulfureux Elle, de Paul Verhoeven, une femme violée cherchant à démasquer son agresseur. Cette dernière a déjà récolté une brassée de récompenses aux États-Unis et des litanies de critiques élogieuses pour sa performance.

Elle porte les couleurs de la France pour le Globe du meilleur film en langue étrangère, mais l'allemand Toni Erdmann lui fait de l'ombre. Cette tragi-comédie de Maren Ade met en scène un père qui se fait passer pour un autre afin de renouer avec sa fille trop carriériste.

Divines, de la Française Houda Benyamina, acclamé à Cannes, Le client, drame irano-français d'Asghar Farhadi, et le chilien Neruda sont aussi en lice pour ce prix.

Complétant une forte présence tricolore cette année, le suisso-français Ma vie de courgette, conte poignant de Claude Barras sur un petit garçon dans un orphelinat, affrontera notamment deux Goliaths de Disney pour le prix du meilleur film d'animation: Vaiana et Zootopie.

Charlotte Rampling, britannique égérie du cinéma français, sera quant à elle candidate à un Globe pour la minisérie London Spy.

Toujours en télévision, la soirée pourrait s'avérer victorieuse pour la série sur l'affaire O.J. Simpson, American Crime Story, forte de cinq nominations.

Les séries criminelles The Night Manager ou The night of, la comédie sur l'identité afro-américaine Black-ish, ou encore Westworld, saga sur un parc d'attractions peuplé d'humanoïdes où tout est permis, concourent également à plusieurs prix.

Une seule chose est sure: la star multiprimée Meryl Streep recevra le prix Cecil B. DeMille honorant sa très prolifique carrière.