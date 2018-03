Call Me by Your Name primé par des critiques américains

Call Me by Your Name a été sacré meilleur film. Le jeune acteur Timothée Chalamet a été sacré meilleur acteur pour son rôle dans le film de Luca Guadagnino.

Ce dernier a d'ailleurs remporté le prix du meilleur réalisateur, ex aequo avec Guillermo Del Toro, pour The Shape of Water.

Ce dernier film a en outre obtenu deux autres prix, dont celui de la meilleure actrice pour Sally Hawkins et celui de la meilleure cinématographie pour Dan Laustsen.

- D'après The Associated Press