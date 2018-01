Critics Choice Awards: The Shape of Water gagnant; James Franco absent

Avec quatre prix, The Shape of Water de Guillermo del Toro sort bon premier du gala des Critics Choice Awards tenu jeudi soir. Mais l'absence de James Franco, gagnant du prix du meilleur acteur dans une comédie (The Disaster Artist), a suscité autant d'attention.

Visé par plusieurs allégations d'inconduites sexuelles depuis son passage, dimanche, aux Golden Globes, Franco n'a pas foulé le tapis bleu du gala tenu à Santa Monica. Dimanche, il arborait l'épinglette avec l'expression «Time's Up», ce qui a choqué plusieurs femmes qui, depuis, l'ont accusé de s'être mal comporté envers elles. Durant la semaine, Franco est allé sur des plateaux d'émissions de fin de soirée pour nier toute inconduite de sa part.

Son absence hier à la 23e édition des Critics Choice Awards a été remarqué partout sur les médias sociaux et les médias spécialisés couvrant l'événement en direct.

Cela dit, The Shape of Water, grand favori avec 14 nominations, est reparti avec 4 statuettes, soit meilleur film, meilleure réalisation, meilleure direction artistique et meilleure bande sonore originale.

Big Little Lies, réalisée par le Québécois Jean-Marc Vallée, a remporté les honneurs dans la catégorie Meilleure minisérie, et trois de ses acteurs ont obtenu des prix d'interprétation (Nicole Kidman, Alexander Skarsgård et Laura Dern).

Pour son rôle de Winston Churchill dans Darkest Hour, le comédien britannique Gary Oldman est couronné meilleur acteur. Chez les femmes, l'honneur est revenu à Frances McDormand dont la performance dans Three Billboards Outside Ebbing, Missouri a été saluée à d'innombrables reprises depuis la sortie du film de Martin McDonagh.

D'ailleurs, Three Billboards a aussi remporté les prix de meilleur acteur de soutien (Sam Rockwell) et meilleure distribution d'ensemble.

Jordan Peele pour Get Out, et James Ivory pour Call Me by Your Name, repartent avec les trophées de meilleur scénario original et meilleur scénario adapté. Get Out a aussi remporté le prix de meilleur film de science-fiction ou d'horreur dans lequel Blade Runner 2049 était finaliste.

I, Tonya décroche deux prix d'interprétation remis à Margot Robbie, meilleure actrice dans une comédie, et à Allison Janney, meilleure actrice de soutien.

Fort de sept nominations, Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve repart avec un prix, celui de la meilleure direction photo signée Roger Deakins. Dunkirk de Christopher Nolan doit se contenter des prix de meilleur montage (ex-aequo avec Baby Driver).

Avec huit nominations chacun, The Post et Lady Bird repartent bredouilles.

The Big Sick a remporté le prix de la meilleure comédie alors que Coco, film de Disney, a reçu les prix de meilleur film animé et meilleure chanson (Remember Me).

Les prix, remis par une association de critiques des États-Unis et du Canada, comprenaient 25 trophées pour le cinéma et 22 en télévision.