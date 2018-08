 Serge Losique réussit encore à sauver le FFM, menacé par le fisc 

Le Festival des films du monde de Montréal obtient un nouveau sursis, et la 42e édition du FFM devrait s'ouvrir dans trois semaines, comme prévu.

Son fondateur, Serge Losique, a finalement répondu à l'exigence de Revenu Québec, qui lui demandait de payer d'ici mercredi une « sûreté » de 32 800 $ s'il voulait demeurer inscrit au fichier de la taxe de vente du Québec (TVQ).

La porte-parole de Revenu Québec, Geneviève Laurier, a indiqué mercredi que ce paiement avait été fait, ce qui permet à nouveau au Festival des films du monde (FFM) « de poursuivre légalement ses activités ».

Revenu Québec avait demandé plus tôt cet été au tribunal une injonction pour empêcher la tenue de l'événement, puisque le FFM n'était plus inscrit au fichier de la TVQ. Le 12 juillet, la Cour supérieure avait donné à M. Losique jusqu'au 1er août pour faire un premier versement de 32 800 $. M. Losique avait alors promis à la cour qu'il respecterait l'ordonnance avant cette date, et que le FFM aurait un deuxième certificat de Revenu Québec.

Puisque le paiement de sûreté a été effectué à temps, le fisc a déposé mercredi matin un acte de désistement de sa demande d'injonction.

Ce règlement in extremis ne règle toutefois pas complètement le dossier fiscal du FFM, qui doit toujours près de 500 000 $ à Revenu Québec.

Le festival, fondé et dirigé par M. Losique, a vécu des difficultés financières ces dernières années, ayant notamment perdu du financement gouvernemental et des commanditaires. En 2016, plusieurs employés avaient quitté le navire, déplorant le leadership déficient de M. Losique.

En août 2017, Québecor avait racheté la « lourde dette hypothécaire » du prestigieux cinéma Impérial, propriété d'un organisme sans but lucratif présidé par Serge Losique. Famous Players avait offert l'Impérial au FFM en 1995, mais ce joyau montréalais, utilisé notamment par les festivals et pour les premières « tapis rouge », était aux prises avec de graves difficultés financières et menacé de décrépitude.

Le 42e Festival des films du monde doit avoir lieu du 23 août au 3 septembre. La programmation et l'horaire n'ont pas encore été annoncés.