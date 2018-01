 Le dernier Star Wars toujours en tête du box-office 

Les derniers Jedi, huitième épisode de la saga galactique de George Lucas a engrangé 66,8 millions de dollars de vendredi à lundi selon Exhibitor Relations. Depuis sa sortie il y a trois semaines dans les salles d'Amérique du Nord, où il reste à la première place des recettes en salles, le long métrage a cumulé 532 millions de dollars.

Dans le monde, le dernier opus de l'épopée spatiale accumule plus d'un milliard de dollars au total.

Star Wars: Les derniers Jedi est également numéro 1 en Europe d'après Disney, qui souligne que le film s'apprête à sortir en Chine vendredi.

C'est le film Avatar (2009) qui détient toujours le record de recettes mondiales, avec 2,7 milliards de dollars.

En Amérique du Nord, Star Wars arrache la première place des meilleures sorties enregistrées en 2017 à La Belle et la Bête, selon Disney.

Le studio est le seul à avoir dépassé les 5 milliards de dollars de recettes mondiales au cours des trois dernières années, d'après le site spécialisé Deadline.com.

Le nouveau volet met face à face Rey, l'héritière des Jedi, et Kylo Ren, la principale menace venue du Premier Ordre et on y voit pour la dernière fois Carrie Fisher dans le rôle de Leia Organa: l'actrice est décédée en décembre 2016, à 60 ans, quelques temps après avoir terminé ce tournage.

Les Jedi sont suivis de près au box-office par les aventuriers du film Jumanji: Bienvenue dans la jungle, qui enregistre 66,3 millions sur l'ensemble du long week-end du jour de l'An.

Les chanteuses de Pitch Perfect 3, troisième opus de la franchise sur la chorale des Bellas, restent à la troisième place avec 21,7 millions (68,2 millions depuis sa sortie).

Toujours quatrième, The Greatest Showman, qui raconte l'histoire du magicien P.T. Barnum, joué à l'écran par Hugh Jackman, rapporte 20,9 millions de dollars (54,4 millions au total)

Ferdinand, dessin animé qui suit les aventures d'un taureau au grand coeur à travers l'Espagne, reste en cinquième position avec 14,9 millions de dollars (57,0 millions au total).