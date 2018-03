Titanic: un film, de nombreuses théories 

JACK EST UNE CRÉATION DE ROSE

Selon cette théorie abracadabrante, le personnage de Jack... n'a jamais existé ! Il serait le résultat d'un épisode psychotique de Rose, qui subit la pression de sa mère pour se marier à un homme qu'elle n'aime pas. Jack apparaît donc dans son esprit au moment où elle veut se suicider, lui intimant de vivre à fond. Ce serait sa force intérieure. Cette théorie est renforcée par le fait que Jack n'existe que dans sa mémoire, puisqu'il n'est pas dans la liste des victimes du Titanic, ayant gagné son billet d'embarquement lors d'une partie de poker...

JACK N'AURAIT PAS DÛ MOURIR

La théorie selon laquelle Jack serait une invention de l'esprit de Rose s'appuie aussi sur une scène qui obsède les fans du film depuis 1997. La plupart des gens pensent qu'il y avait assez de place sur la porte servant de radeau à Rose pour les sauver tous les deux. On y croit tellement que certaines personnes ont même recréé les dimensions de cette porte afin de prouver leur idée. James Cameron, exaspéré de se faire poser la question, répond quant à lui que ce radeau de fortune n'aurait pas pu supporter le poids de Rose et de Jack et qu'il se serait enfoncé dans l'eau, entraînant ses deux occupants vers la mort par hypothermie.

JACK EST UN VOYAGEUR SPATIO-TEMPOREL

Celle-là est extrêmement tirée par les cheveux, mais certains théoriciens affirment que Jack est un voyageur spatio-temporel, qui provient du futur. Pourquoi ? Parce qu'il promet à Rose de l'emmener dans les montagnes russes de la jetée de Santa Monica, qui n'ont été construites qu'en 1916... Bref, il doit empêcher Rose de se suicider, car sinon, le Titanic aurait dû s'arrêter, n'aurait pas rencontré son iceberg, et le cours de l'Histoire en aurait été changé. Oui, c'est un peu du délire.

TITANIC EST UN FILM CAPITALISTE

Le philosophe slovène Slavoj Zizek, qui adore mêler la culture populaire à la philosophie, a une vision bien particulière du film Titanic, qu'il explique dans son documentaire The Pervert's Guide to Ideology, sorti en 2012. Selon lui, le Titanic de James Cameron est une « nouvelle version d'un vieux mythe impérialiste voulant que les classes supérieures, lorsqu'elles perdent leur vitalité, s'alimentent impunément, comme des vampires, à la vitalité des classes inférieures ». Ainsi, la fonction réelle de l'iceberg qui frappe le navire ne serait qu'une « manoeuvre désespérée » pour sauver le mythe de l'amour éternel. La véritable audace aurait été que Rose et Jack passent vraiment leur vie ensemble, et Zizek souligne que le bateau frappe l'iceberg non pas après qu'ils eurent fait l'amour, mais après qu'ils eurent décidé de rester ensemble. Dès lors, Jack devait mourir. Zizek estime que les trames superficielles de l'histoire d'amour et de l'histoire de la catastrophe qui nous fascinent ne sont qu'une façon « de rendre acceptable, dans notre esprit libéral progressiste, le véritable message conservateur, qui est que les riches ont le droit de se revitaliser en s'appropriant la vitalité des pauvres ».