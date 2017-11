 Harvey Weinstein accusé de trafic humain à New York 

Une poursuite déposée à New York accuse Harvey Weinstein de trafic humain. Le producteur déchu aurait attiré une aspirante actrice dans un hôtel français pour l'agresser sexuellement.

Associated Press New York

Selon la poursuite déposée lundi, M. Weinstein serait allé à Londres en 2014 et aurait promis à Kadian Noble qu'elle aurait un rôle dans un de ses films.

Une année plus tard, il aurait revu Mme Noble et l'aurait convaincue de monter à sa chambre de l'hôtel Le Majestic, à Cannes. Dans sa chambre, il lui aurait fait des attouchements et l'aurait forcée à le regarder se masturber.

Une porte-parole de M. Weinstein a nié les allégations.

La poursuite a été déposée en vertu d'un statut sur le trafic humain, qui limite à dix ans le délai pour déposer une plainte contre quelqu'un qui aurait voyagé pour commettre une agression sexuelle.

La plaignante réclame des dommages-intérêts qui ne sont pas précisés dans la poursuite.