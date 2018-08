Le dramaturge américain Neil Simon s'éteint à 91 ans

Le dramaturge américain Neil Simon, à qui l'on doit les comédies à succès comme The Odd Couple et Plaza suite, est décédé à l'âge de 91 ans.

Associated Press New York

Selon un ami de longue date, le directeur des communications de la Shubert Organization Bill Evans, l'auteur a rendu l'âme dans un hôpital de Manhattan en début de journée, dimanche, à la suite de complications liées à une pneumonie.

Neil Simon était le dramaturge américain le plus prolifique et le plus populaire de la deuxième moitié du XXe siècle. Il a remporté trois prix Tony en plus de recevoir un prix hommage pour l'ensemble de son oeuvre. Il a aussi mérité un prix Pulitzer et un prix d'humour Mark Twain.

Parmi les autres pièces très appréciées de l'oeuvre de Neil Simon, on note aussi The Sunshine Boys et la comédie musicale Sweet Charity. Plusieurs de ses textes ont été adaptés au cinéma et son plus grand succès The Odd Couple, a inspiré une populaire série télévisée, connue au Québec sous le titre Oscar et Félix.