Les secrets de la vérité: vers l'infini et plus loin encore

Mmm... qui croire? Le voisin, le chroniqueur, la vedette???

«Dans notre rapport à la vérité, ce qui est intéressant, c'est la posture. On est dans un monde d'opinions où le "je" l'emporte. Chacun a ses convictions et il n'y a plus de débat possible», poursuit Olivier Morin.

Guillaume Tremblay souligne qu'il s'agit d'un spectacle sur la foi et le besoin très humain de croire. «Peut-être que Jésus était un extraterrestre, ce qui nous est caché par les gouvernements. Les théories conspirationnistes remplacent les religions.» Amen!

«C'est dans l'air»

Leur sujet ressemble un peu beaucoup au récent spectacle Jean dit d'Olivier Choinière, mais comme le dit l'autre Olivier (Morin, celui-là), «c'est dans l'air». «Il y a des années où tout le monde, sans le savoir, fait un show avec de l'eau sur scène.»

Marinant dans les fluides du Théâtre du Futur depuis longtemps, Navet Confit (Nyotaimori) a préparé une bande sonore sans death métal, qui caractérisait Jean dit.

«Je travaille avec eux depuis le début, dit-il. Les références musicales sont plutôt new age et électroacoustiques, du genre Enigma. J'ai la chance d'être leur premier public. On se comprend entre nous et on a des codes bien établis. Ils écrivent de belles chansons et je fais de belles musiques», conclut-il.

Il y aura, de plus, trois autres comédiens invités sur scène chaque soir, et ça, c'est un vrai secret.

Au Théâtre Aux Écuries jusqu'au 28 avril.