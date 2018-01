J'aime Hydro poursuit sa belle route, son auteure aussi. On peut la voir dans Hubert et Fanny à la télé, mais encore trois fois sur scène ce printemps au Québec dans Nyotaimori, J'aime Hydro et La vie utile.

Son père l'appelait la Cric. Ses amies à l'école aussi. Maintenant, c'est le Québec en entier qui la surnomme affectueusement la Cric! J'aime Hydro, c'est une histoire d'amour. Le Québec aime Christine Beaulieu.

La comédienne de Hubert et Fanny (à la télévision) et de Nyotaimori (au théâtre) n'est pas du genre à s'enfler le ciboulot ou à flotter sur un nuage pour autant. Elle garde les deux pieds sur terre. Mais le coeur battant, débordant de reconnaissance pour le succès populaire et critique de J'aime Hydro (Prix de l'Association québécoise des critiques de théâtre et prix Michel-Tremblay).

«C'est plus de trois ans de ma vie, ça représente beaucoup, beaucoup de travail. Rencontrer et travailler avec Annabel Soutar a tout changé pour moi. Je lui en serai toujours reconnaissante.»

Le succès de J'aime Hydro a changé sa vie. La candide et curieuse Christine Beaulieu, qu'on voit dans la pièce, existe toujours, mais elle s'est transformée. Tout le Québec l'a vue éclore sur scène et dans la vie.

«Ça me fait tout drôle quand les gens me parlent dans la rue après avoir vu le show parce que, pour une fois, c'est bien de moi qu'il s'agit. Ce n'est pas un personnage. Bon, c'est un personnage, mais totalement basé sur moi. C'est très touchant.»

Quatre pièces en quatre mois

La tournée de la pièce de théâtre documentaire reprendra après Nyotaimori et continuera jusqu'en 2019. Christine Beaulieu ne s'en lasse pas.

« C'est toujours un plaisir puisque la pièce est encore meilleure en ce moment. J'ajoute des trucs à la fin ayant rapport à l'actualité. J'ai demandé à ma gang, et tout le monde adore faire J'aime Hydro. C'est un trip de groupe.»

Dire qu'elle est très occupée relève de la litote. Elle joue quatre pièces en quatre mois: Nyotaimori, J'aime Hydro, La fureur de ce que je pense et La vie utile, nouveau texte d'Evelyne de la Chenelière mis en scène par Marie Brassard.

«Que Marie Brassard me rappelle, c'est un cadeau du ciel. Elle aussi est très importante pour moi comme artiste. J'aime sa façon de travailler, de chercher. Avec elle, c'est cent fois sur le métier... J'aime le fait qu'elle prenne le temps de bien faire les choses.»

La metteuse en scène et la comédienne se retrouveront aussi dans La fureur de ce que je pense, à partir des textes de Nelly Arcan, en avril à Madrid.