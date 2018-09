Annie Brocoli prend sa retraite

«Après 19 ans à le porter comme une seconde peau, je le laisse aller pour voguer vers d'autres horizons. Mes marguerites, ma petite voiture jaune et mes airs rigolos auront toujours une place de choix dans mon coeur et je souhaite que mon univers continue à faire danser des petits Brocolis encore et encore», a-t-elle écrit sur Facebook, au lendemain d'un ultime spectacle à Toronto, invitant les parents de ses jeunes admirateurs à se tourner vers un autre chapitre de sa vie, soit son prochain livre, En mal des mots, qui sortira en octobre chez Libre Expression et qui aborde ses problèmes liés à la dyslexie. - Chantal Guy