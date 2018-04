Plagiat et humour: tolérance zéro, mais...

CopyComic a révélé certaines similitudes troublantes entre un sketch de Gad Elmaleh datant de 2005 et un autre de Jerry Seinfeld de 1986. Cela n'a pas empêché les deux humoristes de se produire ensemble récemment, notamment en juillet dernier à Just For Laughs.

CopyComic: le justicier masqué de l'humour français

Il fait trembler les humoristes français en panne d'inspiration depuis l'automne dernier. Sur sa chaîne YouTube, CopyComic (Ben pour les intimes) publie des vidéos mettant en parallèle des numéros d'artistes français avec ceux d'humoristes américains, laissant les internautes juger les ressemblances. CopyComic a ainsi mis dans l'embarras des pointures comme Gad Elmaleh, Jamel Debbouze, Michel Leeb ou Tomer Sisley. Entrevue par messageries interposées avec le justicier masqué de l'humour français.

Quand avez-vous trouvé votre premier cas de plagiat? Pourquoi avoir choisi de le rendre public?

Au début, je me suis rendu compte de certaines ressemblances en découvrant le spectacle de Tomer Sisley. Et de fil en aiguille, j'ai prêté attention aux autres. Il m'arrive de remarquer des inspirations, et parfois bien plus, des «similitudes questionnables». Ensuite, pour des raisons personnelles et professionnelles, j'ai dû apprendre seul à utiliser un logiciel de montage vidéo. Je n'avais pas d'idée pour me «faire la main», alors un de mes amis à qui je parlais souvent de ces «similitudes humoristiques» m'a dit que c'était l'occasion de prouver ce que j'avançais en privé sur certains humoristes (dont Tomer Sisley, mais pas seulement).

En cherchant, j'en ai trouvé davantage, et sur d'autres humoristes. Le tout s'est étalé sur plusieurs mois. Au fur et à mesure, mes montages vidéo me paraissaient avoir un intérêt certain. Je me suis rendu compte que le sujet était plus important. Il est question de l'identité même de la scène humoristique française, scène qui me tient à coeur. D'où la décision de mettre les vidéos en ligne. Il n'y a pas de timing calculé ou particulier. Le tout est sorti quand les vidéos étaient prêtes à être mises en ligne et moi, prêt à l'idée de les publier.

Pourquoi avoir choisi de garder l'anonymat? Est-ce pour vous protéger d'éventuelles poursuites?

Ce n'est pas ma personne que je veux mettre de l'avant. Je ne souhaite avoir ni avantages ni désavantages avec tout cela. C'est le sujet du plagiat dans l'humour qui importe, pas ma personne, pas même les personnes que sont les humoristes et auteurs éventuellement concernés. L'important, c'est la critique de cette pratique qu'est le plagiat. [...] De plus, en étant identifié, je deviendrais (à tort) la référence en matière de non-plagiat, d'originalité. Cela serait injuste, car beaucoup de gens sont tout autant opposés au plagiat. Il serait anormal qu'une seule personne soit la personnification de «l'originalité» ou de «l'éthique».

Enfin, en étant anonyme, j'évite de mélanger les choses. Par exemple, si je suis une connaissance d'untel, en dévoilant mon identité, cela serait un frein personnel pour publier des éléments le concernant. L'anonymat préserve de ce genre de biais. Et aucun argument entendu jusqu'à présent ne justifierait la connaissance de mon identité, donc le choix est vite fait.

Comment faire la différence entre plagiat et coïncidence?

C'est la question impossible. Même deux juges rendraient deux jugements différents sur le même cas! C'est aussi pour cela que les plagiaires s'en sortent, parce que c'est très subjectif et que l'affect qu'on porte à un artiste pousse à dire: «Oh, c'est pas du plagiat là, c'est pas pareil»... Pour la musique, on peut s'appuyer sur les accords, la ligne mélodique et d'autres éléments plus ou moins tangibles qui permettent de comparer sans subjectivité ou en la limitant. De même, pour la littérature, on peut s'appuyer sur les mots, leur enchaînement, le sens. Pour l'humour, on est sur de l'oralité, sur une plus grande personnalisation de l'acte. Tant et si bien que beaucoup pensent qu'un même texte joué par deux humoristes différents peut être drôle ou pas, et donc ils étirent le raisonnement jusqu'à dire que le texte a moins d'importance. Il y a un fort crédit donné à l'interprète au détriment du texte.

Les décisions de justice sont rares et les procédures judiciaires tout autant. De plus, les humoristes qui attaquent en justice passent pour des aigris et savent à l'avance que prouver le plagiat est délicat historiquement en humour. Cela pose notamment une vraie question sur la perception publique et [juridique] de l'humour, qui est une pratique artistique à part entière, un art reconnu, technique! On m'a même souvent dit en commentaire: «les blagues n'appartiennent à personne» ou «à tout le monde».

La seule manière d'en avoir le coeur net pourrait être de parler aux principaux intéressés pour connaître la genèse de leur blague...

Ils ne diront rien. J'ai des extraits longs et nombreux de Tomer Sisley qui parle de son travail d'écriture, malgré les 30 % (facile) de blagues plagiées.

Pourquoi les humoristes français auraient-ils plus tendance à faire du plagiat que les autres, selon vous?

Historiquement, le public français a été éduqué à ne pas bien parler anglais, donc les plagiats depuis cette langue n'étaient pas perçus clairement pour ce qu'ils sont. Deuxièmement, de grands noms de l'humour en France ont plagié et élevé cette pratique au rang de «normale». Coluche et d'autres étaient connus pour cela. Ils ont créé une situation où le plagiat est devenu monnaie courante. Le public, du coup, s'en moque.

Deux choses permettent d'éviter les plagiats dans l'humour: tout d'abord, le fait que le public soit sensible à cela et agisse en conséquence (fuir les plagiaires et soutenir des originaux); puis que la profession soit dans une réaction collective et claire quand des plagiats sont révélés. En France, il manque les deux et les «patrons» de l'humour, par le passé, ont même incité plus que condamné cette pratique.

Sentez-vous un vent de changement en humour en France depuis la publication de vos vidéos?

Je suis trop impliqué pour avoir un regard clair sur la situation et son évolution, il m'est donc difficile de répondre. Ce qui me revient, c'est que ceux qui sont connus comme des plagiaires se font plus discrets, que tout cela a mis un coup de massue à beaucoup de gens, que ceux qui avaient l'habitude de plagier sont moins enclins à le faire. C'est une vision optimiste. Le temps dira si cette «peur du gendarme» que représente mon compte CopyComic est momentanée ou si le changement est plus profond, plus permanent. Mais je crois qu'il manque encore une réaction plus importante de la part de la profession ou du public pour tirer un trait définitif sur les anciennes pratiques.