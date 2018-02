Black Boys: Noirs, queer et fiers de l'être!

«Tu sais, il arrive qu'une fois de temps en temps, les gais aient envie de vivre et de ressentir ce que les hétéros connaissent à longueur d'année», lui ai-je dit avec un sourire. Elle a tout compris. Elle a compris que les gais ont parfois envie de sortir de cet état minoritaire dans lequel ils sont continuellement plongés.

Même si le Québec demeure un endroit extrêmement ouvert par rapport à d'autres sociétés et qu'il fait oublier cet état minoritaire, il reste que cela peut parfois peser lourd. Imaginez un instant ce que représente le fait d'être gai et Noir. Vous êtes alors une minorité marginalisée. Vous êtes la demie du quart du pourcentage de la population. Et vous savez que durant toute votre vie, vous aurez à prendre votre place en faisant partie de cette fraction.

Entre théâtre, danse et spoken word

Cette réalité dont on parle peu est mise en évidence dans le spectacle Black Boys qui, après une création à Toronto il y a deux ans et des représentations à Vancouver et Calgary, s'arrête enfin à Montréal. Créée à partir des principes de l'improvisation, cette coproduction de Buddies in Bad Times et de Saga Collectif - deux compagnies de Toronto - greffe au théâtre la présence de la danse et du spoken word.

Le spectacle, qui récolte d'excellentes critiques partout sur son passage, met en vedette Stephen Jackman-Torkoff, Tawiah Ben-Eben McCarthy et Thomas Olajide.

«Nous avons commencé à travailler à ce spectacle en 2013, m'a raconté Stephen Jackman-Torkoff. Nous avions envie de montrer quelque chose qu'on ne voyait pas sur scène. Nous avions surtout envie de raconter des histoires qu'on n'entendait pas.»

«Ce spectacle, c'est finalement l'histoire de gens qui voulaient travailler ensemble et voir ce que ça allait donner», explique Stephen Jackman-Torkoff.

Il faut croire qu'une bonne dose de talent s'est greffée à cette envie, car le résultat est, de l'avis de ceux qui ont vu le spectacle, absolument renversant. «Je crois qu'il était essentiel de parler de cette réalité aux Canadiens, particulièrement aux Torontois.»