François Bellefeuille au naturel

C'est en se glissant dans la peau de son personnage colérique et décalé que François Bellefeuille a réussi à séduire plus de 300 000 Québécois avec son premier spectacle solo. Mais c'est dans un registre beaucoup plus personnel que l'humoriste a choisi de faire son retour avec Le plus fort au monde.

La paternité peut changer bien des choses. Devenu papa à deux reprises au cours des deux dernières années, François Bellefeuille a dû apprendre à dompter son perfectionnisme pour préserver sa vie de famille tout en écrivant son nouveau spectacle teinté par sa nouvelle réalité.

«Le plus dur, c'est de devoir travailler dans une fenêtre! Mon temps est calculé: mes journées commencent à 9 h pour que je puisse m'occuper de mes enfants et je dois être de retour à la maison à 16 h. D'un autre côté, ça me permet de traiter un peu mon perfectionnisme. J'ai longtemps pensé que c'était une qualité, mais je n'y crois plus. Mon psy me l'a aussi fait comprendre.»

«La première est le 30 et je me disais encore hier que je n'y arriverais pas. Je vais travailler toutes les fenêtres que j'ai et je me rendrai là où je serai rendu. L'important, c'est que mes enfants soient en santé et que je n'aie pas la gastro la veille de la première!»

Au-delà des problèmes d'horaire, la paternité a surtout poussé François Bellefeuille à s'éloigner du personnage qui l'a fait connaître. Intitulé Le plus fort au monde, notamment en référence à la façon dont il se sent quand il fait sauter son fils Milo dans les airs, ce nouveau spectacle de l'humoriste nous laisse entrevoir sa vraie nature.

«C'est un peu le même personnage, mais plus mature. À mes débuts, il était très colérique et très loin de ce que je suis vraiment. On dirait qu'avec le temps, il se rapproche beaucoup plus de moi», explique l'humoriste.

«Mon show aurait sans doute été moins intéressant pour les gens si je n'avais pas eu mes enfants. Ils me font revivre des choses de la vie que je ne voyais pas, confie-t-il. Au lieu d'être devant mon ordi et de penser à ce qui pourrait être intéressant, je me sers de ce qui se passe vraiment dans ma vie.»