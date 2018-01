Katherine Levac: la grande rencontre

Katherine Levac sera partout cet hiver. Au petit écran, dans Like-moi et Code F. Et surtout sur scène, où elle pourra enfin rencontrer son public. Entrevue en trois projets.

Like-moi!

Like-moi!, écrit par Marc Brunet, est un portrait absurde et hilarant de la génération Y. Pour sa troisième saison, présentée cet hiver à Télé-Québec, l'émission devenue culte fait une incursion dans le monde du travail. «Les relations font partie de la vie des Y, mais le travail peut-être encore plus!», dit Katherine Levac, qui n'est pas étonnée du succès de la série. «Marc Brunet est un petit génie de la comédie. Nous, si on fait notre job, au minimum, ça va être correct.»

Le phénomène Like-moi! prouve que les interprètes ont été plus que corrects, et on voit plusieurs d'entre eux, tels Florence Longpré, Guillaume Lambert et Karine Gonthier-Hyndman, impliqués dans une foule de projets depuis deux ans. «C'est important, des gens qui font confiance, dit Katherine Levac. Marc Brunet fait confiance, la productrice Josée Fortier aussi - c'est elle qui m'a donné ma première chance à SNL Québec. Ce n'est pas toujours le cas en télé. Mais ça porte ses fruits!»

Code F

Cette émission présentée à Vrak s'intéresse aux petites questions quotidiennes qui touchent les jeunes femmes d'aujourd'hui. Plusieurs intervenantes - Catherine Éthier, Safia Nolin et La Bronze, entre autres - se prononcent sur une foule de sujets, toujours sur le ton de l'humour. Katherine Levac est associée à cette émission depuis le début.

«Code F, c'est la vraie vie. Les gens ont la générosité de s'ouvrir et de raconter des premières fois ou des histoires personnelles.»

Katherine Levac est consciente de l'influence que l'émission a sur les adolescentes, chez qui elle est très populaire, mais elle croit qu'il est important de ne pas infantiliser ce public. «Moi, la série qui m'a le plus marquée, c'est Dans une galaxie près de chez vous, parce qu'on ne nous prenait pas pour des caves. C'est pour ça que Code F c'est bon, et aussi des émissions comme Le chalet ou Jérémie: on ne prend pas les jeunes pour des twits.»

Velours

Katherine Levac n'aime pas beaucoup qu'on lui parle de la «pression» de présenter un premier spectacle solo. «J'ai envie de dire aux gens que c'est juste un show d'humour, pas du Cirque du Soleil.» On lui rappelle tout de même qu'elle jouera Velours à guichets fermés pas mal partout où elle passera au Québec cette année, preuve que ce ne sont pas que les médias qui l'attendent!

«Oui, les gens sont au rendez-vous. Je vois ça comme ça: ça faisait longtemps qu'on s'attendait, les gens et moi. J'avais hâte de les voir, de leur parler. C'est beaucoup ça, un show: c'est une rencontre.»

Et puis, il y a des avantages à être connue avant de se présenter sur scène. «Les gens savent à quoi s'attendre.»

«La différence entre moi sur scène et les trucs télé, elle n'est pas énorme. Ma seule pression est d'être drôle, d'être au niveau de ce qu'on attend de moi.»

Mais Katherine Levac n'est pas du genre nerveux et aborde sa tournée avec beaucoup plus de joie que d'appréhension. «Ce qui me stressait, c'était le début du rodage. Je me disais : il y a du monde qui ont acheté des billets, je n'ai pas encore fait de show, ils ont peut-être fait une erreur... Dès que ça a commencé, presque la moitié de la pression de cette tournée est tombée. Maintenant, je suis juste excitée.»

On verra l'humoriste sur les scènes du Québec toute l'année. Elle sera au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts les 6 et 7 février, puis à l'Olympia le 26 avril et les 19 et 20 octobre (en supplémentaires).

Like-moi! est présentée à Télé-Québec les lundis à 22 h (rediffusions les vendredis, samedis et dimanches). Code F reprend l'antenne de Vrak le 22 janvier.