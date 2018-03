Les Olivier après Rozon

RÉPÉTITIONS AU STUDIO 51

François Morency et le duo Dominic et Martin ont ouvert le bal des répétitions dans le studio 51 de Radio-Canada le 28 novembre dernier. Le tandem présentera notamment le prix de la série de l'année sur la scène du studio 42 dimanche soir. « Tous les numéros de présentation sont répétés ici. Si possible, je rode aussi ceux qui m'impliquent au Bordel. Ç'a été le cas avec Patrick Groulx : on est allés à la pêche pour voir ce qui fonctionnait bien ou non », explique François Morency, qui présentera avec son complice le prix de la découverte de l'année.

Les humoristes se succèdent devant l'équipe de production du gala, composée notamment de Nicolas Boucher (metteur en scène), Éric Belley (producteur au contenu) et Julien Tapp (script-éditeur). Tous tentent de resserrer les numéros et s'assurent que les textes s'enchaînent avec fluidité. « Il y aura un duo de présentateurs par bloc. On a coupé un peu dans les présentations cette année. On essaye de ramener [le gala] à un temps qui se peut. Mais je peux déjà affirmer qu'il ne sera pas fini à 22h ! », lance Nicolas Boucher, metteur en scène du gala.

« Je collabore à [l'écriture de] mes textes et à l'ensemble des textes avec l'équipe. Je suis très impliqué dans mes affaires », précise quant à lui François Morency. Les organisateurs du gala ont le souci de représenter l'industrie de l'humour d'aujourd'hui. « Tout le monde doit être représenté, tous les styles et toutes les générations. J'ai un oeil très inquisiteur à ce sujet », indique l'animateur.

Trois nouveaux prix seront décernés cette année. « On avait un prix web qui mélangeait tout. Maintenant, on a meilleure capsule web, meilleure série web et meilleur podcast. On a enlevé la catégorie du meilleur spécial de fin d'année pour laquelle Infoman gagnait toujours : on n'arrivait même pas à cinq nommés ! », explique François Morency.

Au total, 13 statuettes seront remises par huit duos de présentateurs. Rosalie Vaillancourt et Katherine Levac remettront ainsi le prix du meilleur vendeur et de la meilleure comédie à la télé. Les deux humoristes ont travaillé leurs textes avec l'équipe du gala et pensé à de nouveaux gags plus efficaces.

Malgré un plus grand nombre de trophées à remettre, la soirée sera écourtée d'une demi-heure. « J'aime la concision dans les galas. L'avantage des Olivier, c'est que la plupart des remerciements sont faits par des gens qui font de la scène. Souvent, ils préparent des gags, ce qui évite les moments malaisants », précise l'animateur.

TOURNAGE D'UNE CAPSULE DE PRÉSENTATION

En plus des présentations en direct sur scène, l'équipe des Olivier a décidé de tourner une capsule mettant en vedette les nommés de la catégorie meilleure capsule web. Julien Lacroix s'est prêté au jeu ce jour-là avec François Morency. « On voulait donner une vitrine aux cinq finalistes et leur permettre de montrer le ton de ce qu'ils font. On va vraiment voir la couleur de chacun », précise l'animateur de la soirée.

RODAGE AU BORDEL

Alors que François Morency a dû faire face, l'an dernier, à une controverse liée au retrait d'un numéro par le diffuseur 48 heures avant le gala, il doit jongler cette année avec les scandales qui ont récemment éclaté dans le monde de la télévision et de l'humour. « Je ne peux éviter l'éléphant dans la pièce. On ne peut pas faire semblant que c'est une année normale. L'an dernier, avec le recul, c'était de la gomme balloune ! Je suis partisan d'enlever le Band-Aid rapidement. Les artistes qui vont gagner et qui souhaiteraient passer un message ou déchirer leur chemise vont se dire : "Ah, il en a déjà parlé !" », observe-t-il.

Soucieux de trouver le bon angle et de tester les limites du public à ce sujet, François Morency a rodé son numéro d'ouverture au Bordel Comédie Club. « Je ne peux pas aller dans certaines zones. Les gens condamnent les gestes, parfois les individus. Ils veulent qu'on en parle, mais pas trop. Je marche sur des oeufs ! Je ne dois pas oublier que j'anime un gala, pas une commission d'enquête. En plus, il y a en ce moment une scission entre le festival Juste pour rire et la nouvelle coalition. C'est le moment d'être rassembleur ! », lance l'humoriste.

« On avait déjà écrit un sketch sur l'affaire Weinstein avant tout ce qui s'est passé au Québec. Puis il y a eu Salvail et Rozon. On l'a ajusté et on va le faire. Je le trouve drôle et juste. Ce n'est pas moi qui vais le faire, il arrive plus tard dans le gala », ajoute François Morency.

MONTAGE DU DÉCOR

Le montage du décor et de la scène s'amorce au studio 42, à six jours du gala. La directrice technique Isabelle Benoit veille à ce que les plans approuvés par les ingénieurs et la scénographie, conçue par Michel W. Morin, soient respectés. « Il n'y aura pas de paillettes, pas de plumes, pas de musique. On reste fidèle à l'essence de François Morency. On n'a pas de numéro de production, car il fait du stand-up. On a le même décor que l'an passé. On avait de nouvelles idées, mais on s'est rendu compte un peu tard que ça ne fonctionnait pas à cause d'un défi technique d'écrans qui devaient s'imbriquer à la verticale. Avec mes blocs Lego, ça marchait très bien, mais, dans la réalité, beaucoup moins ! », s'amuse le metteur en scène Nicolas Boucher.

RÉPÉTIONS SUR SCÈNE

Une fois le décor monté, les répétitions sur scène avec les artistes peuvent commencer, à trois jours du gala. « Tout le monde doit venir au moins 30 minutes en répétition pour les mouvements de caméra. C'est très technique rendu là - on doit par exemple savoir quand partir la musique. Le dimanche, on fait une générale en après-midi où on enchaîne le show au complet », explique le metteur en scène du gala.