Anthony Kavanagh au repos forcé

Mardi, au cours de la journée, on lui a diagnostiqué une bursite septique, une cellulite infectieuse et un streptocoque A.

Il est toutefois monté sur la scène du Théâtre St-Denis pour sa grande première médiatique de Showman. Il était une fois Anthony Kavanagh le soir même.

Sur les conseils de son médecin, l'humoriste doit toutefois lever le pied et annuler les représentations prévues au Théâtre des Deux Rives les 24 et 25 novembre à Saint-Jean-sur-Richelieu et à la salle Albert-Dumouchel à Salaberry-de-Valleyfield. Elles seront respectivement reportées au 4 et 6 janvier 2018.

Les spectateurs sont invités à conserver leurs billets. La tournée se poursuivra jusqu'en octobre 2018.