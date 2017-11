François Pérusse et ses classiques

«Il y a des choses que j'aurais refaites à 100 %. Je me suis rendu compte que j'aimais encore plus mes choses récentes que mes choses plus vieilles. Ça doit être normal. Quand j'ai commencé, je faisais plus de sketchs sur la vie de tous les jours. Je suis devenu plus éditorial, je fais plus de jokes avec l'actualité. Et pendant toutes ces années, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit ce qu'ils préféraient et qui me récitaient des répliques par coeur. Ils connaissent plus les répliques que moi!»

La gaffe comme source d'inspiration

Après plus de 25 ans de sketchs, qu'est-ce qui continue d'inspirer François Pérusse? «Tout. Moi-même. Les gaffes que j'ai faites dans ma vie. La gaffe humaine en général. L'erreur m'inspire beaucoup. Et, dans les dernières années, beaucoup les médias. J'aime rire des médias, plus que jamais, parce qu'ils se sont multipliés et, pour moi, c'est délicieux.»

Best Ove. François Pérusse. La musique du peuple. Sortie le 10 novembre.