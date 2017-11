Tourlou 2017: revivre 2017 à la manière des Appendices

Le groupe humoristique Les Appendices, en tournage pour sa revue de l'année 2017, concocte un retour en force pour cette émission spéciale, un an environ après l'annulation de sa série.

De retour dans les studios de Télé-Québec, Dave Bélisle, Anne-Élisabeth Bossé, Sonia Cordeau, Julien Corriveau, Jean-François Chagnon, Dominic Montplaisir et Jean-François Provençal se disent heureux d'être réunis dans ce contexte de tournage qu'ils ont partagé durant neuf saisons. Les sept membres des Appendices sont en pleins préparatifs du Tourlou 2017.

«Tourlou, c'est comme un mot plus cute pour bye bye», explique Anne-Élisabeth Bossé. «C'est à la fois dégueulasse et cute; c'est bizarre, mais attachant», renchérit Jean-François Chagnon. Un titre qui évoque le Bye bye, cette revue de fin d'année qui n'aura presque rien à voir avec le concept pensé par Les Appendices.

«C'est comme si nos personnages revivaient l'année à leur manière, indique Jean-François Chagnon. Ça reste dans notre ton, complètement absurde, mais avec un fond d'actualité.»

Les téléspectateurs auront droit à des sketchs inspirés des nouvelles de la dernière année. «On parle du consentement, de la politique américaine, de politique québécoise», énumère Jean-François Chagnon.

«Ce sont nos personnages qui sont confrontés à ce qui se passe dans le monde.»

Les comédiens n'ont pas prévu de rétrospective rigoureuse de tous les événements marquants de l'année, mais plutôt un amalgame de sketchs, de parodies, un retour sur «des personnages d'internet, des affaires qu'il y a eu sur les réseaux sociaux», ponctués d'apparitions d'invités spéciaux, dont Safia Nolin et Gabriel Nadeau-Dubois.

«Les gens vont quand même reconnaître l'année dans ce qu'on fait», rassure Julien Corriveau.

Des retrouvailles devant la caméra

«On est vraiment contents de se retrouver et de retrouver toute l'équipe», déclare Jean-François Chagnon.

«On s'est un peu éparpillés, parce qu'on n'avait pas de projet qui nous rassemble tous. Mais c'est ça qu'on aime faire: faire des niaiseries entre amis», avoue Julien Corriveau.

En début d'année, après plusieurs mois de rumeurs, Télé-Québec avait confirmé que l'émission Les Appendices ne serait pas renouvelée pour une 10e saison. Malgré la triste nouvelle, deux projets avaient du même coup été annoncés: une revue de l'année et une émission spéciale pour les 50 ans de Télé-Québec. «Comme on s'est fait offrir ça, on savait qu'on allait continuer à travailler ensemble», précise Chagnon.

Quoi qu'il en soit, le groupe d'amis «n'arrête pas de travailler ensemble», affirme Dave Bélisle. «C'est juste qu'on est moins devant les caméras.»

Les sept acolytes ont plusieurs projets sur le feu, mais ils ne peuvent rien dévoiler à l'heure qu'il est cependant. «On a des projets web», se contente d'avancer Bélisle. Pour l'heure, ils se concentrent sur ce Tourlou 2017, qui sera présenté sur les ondes de Télé-Québec le 30 décembre.