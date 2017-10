Nominations au Gala Les Olivier: la conférence de presse annulée

Les noms des artistes nommés pour ce rendez-vous annuel de l'humour seront bel et bien révélés mardi, mais l'annonce se fera par simple communiqué. « Personne n'a le coeur à la fête ces jours-ci et nous croyons qu'il est préférable de laisser la place au débat qui a cours actuellement », a déclaré Guy Lévesque, président de l'APIH.

Moins d'une semaine après les révélations concernant les inconduites sexuelles dont est accusé Gilbert Rozon, fondateur de Juste pour rire, M. Lévesque croit que « le temps est à la compassion envers les victimes, à la réflexion et à la prise de parole sur le sujet très sérieux du harcèlement et de l'intimidation dans notre milieu et société tout entière. »

Le Gala Les Olivier récompense les artisans et artistes oeuvrant dans le secteur de l'humour. La cérémonie se déroulera le 10 décembre prochain.