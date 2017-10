Le Groupe Juste pour rire survivra-t-il?

Bruce Hills reste chef des opérations. L'équipe de direction est complétée par Lucie Rozon, productrice exécutive. «Suite à la démission de M. Rozon, son retrait de toute intervention dans le cours des affaires du Groupe devient effectif dès aujourd'hui, lit-on. À cet effet, Juste pour rire annonce la constitution imminente d'un conseil d'administration indépendant. Ce dernier jouira d'une indépendance totale dans l'administration des affaires de l'entreprise.»

Ce changement de garde, rapidement annoncé, est-il suffisant pour assurer la pérennité de l'entreprise ? Le Groupe survivra-t-il à l'affaire Rozon? «Oui, répond Sébastien Fauré, chef de la direction de l'agence de pub Bleublancrouge et cocréateur du Gestion Police (gestion et stratégie pour faire croître les entreprises). Il y a une différence entre Éric Salvail et Gilbert Rozon. Le premier est la marque. Alors que Juste pour rire, c'est un festival, des productions, des émissions et plusieurs autres choses dirigées par différents entrepreneurs.»

«Gilbert Rozon ne vend pas Gilbert Rozon», ajoute Normand Lebeau, président de la firme de recrutement Mandrake Vézina Lebeau.

«Il a bâti un empire. Il est le cerveau de la marque, mais pas la marque. C'est beaucoup plus gros que lui.»

Dans la journée, hier, plusieurs humoristes et entreprises ont fait savoir dans des communiqués ou sur les réseaux sociaux qu'ils ne comptaient plus travailler avec Juste pour rire tant et aussi longtemps que Gilbert Rozon y serait associé. «Il faut définir ce que veut dire "être présent", analyse Jacques Duval, président du conseil de l'agence de pub McCann Montréal. Il peut ne plus être salarié, mais être propriétaire de l'entreprise. Et le fait qu'il le soit ne tiendrait pas la route, surtout auprès des artistes.»

Toujours propriétaire

Mais Gilbert Rozon demeure propriétaire du Groupe Juste pour rire «pour l'instant», selon l'entreprise. «Le premier réflexe est souvent de dire: "Je coupe tout", explique Sébastien Fauré. Mais dans de telles crises, les entreprises ont des décisions à court et à long terme à prendre. Une fois celles à court terme prises, on fait une réflexion, on jauge ce qui est véridique, on regarde ses options. Il y a une différence entre la gestion de crise et l'effet de la crise. Les chaînes télé, par exemple, n'auront pas le choix de réfléchir, car elles sont dans les décisions d'affaires.»

«Les galas Juste pour rire ne seront pas moins bons demain matin. Et ce n'est pas tout le public qui sait que Gilbert Rozon est derrière tel ou tel produit.»

Gilbert Rozon peut avoir démissionné, mais il est plausible qu'il continue éventuellement de gérer dans l'ombre. Qu'il reste aux commandes. «Ses capacités créatives ne sont pas atteintes, mentionne Normand Lebeau. Le Groupe Juste pour rire est privé. Tandis que le C.A. d'une entreprise publique pourrait décider que le patron ne doit même plus mettre les pieds dans l'organisation.»

Pour l'instant, prendre quelqu'un à l'interne était une bonne stratégie aux yeux de Normand Lebeau. «Dans de tels cas, la personne à la tête doit disparaître de l'oeil du public, explique-t-il. On doit remettre les guides à quelqu'un en qui tant les gens à l'interne que les clients et fournisseurs auront confiance. Chez Juste pour rire, il y a de bonnes personnes en place qui peuvent continuer de prendre des décisions.»