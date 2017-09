Mike Ward et Mehdi Boussaidan annulent leur présence au Lol Fest

Invité d'honneur de l'évènement, Rachid Badouri est arrivé mercredi sur place pour donner demain son spectacle Rechargé et assister au grand gala de samedi soir auquel devaient également participer Mike Ward et Mehdi Boussaidan. Les deux humoristes ont malheureusement dû renoncer à leur participation après que leur vol ait été annulé ce matin par Air Canada.

«Rachid Badouri, Bun Hay Mean, Donel Jacksman, les soeurs Cynthia et Garyhanna Jean-Louis, Atys Panch et ChiChi seront de la programmation. L'ouragan ne va finalement pas toucher Haïti et épargner la République Dominicaine ce qui a ramené le calme et la sécurité ici», a précisé à La Presse Steve Raiser, gérant de Rachid Badouri et co-organisateur du Lol Fest.

«S'il y avait eu de forts vents, on aurait juste annulé. On ne jouerait pas avec la sécurité des gens. On devait faire le gala au Royal Decameron, mais on est en attente des conditions météo: s'il y a trop de pluie on penser changer de salle à Port-au-Prince. Pour l'instant ici il fait beau et chaud. Plusieurs achètent encore des billets pour le spectacle», ajoute-t-il.

Organisé par Dream Pro, le Lol Fest a débuté le 4 septembre dernier à Port-au-Prince et au Royal Decameron, sur la Côte-des-Arcadins. Le festival comprend un volet de spectacles donnés par des humoristes et comédiens haïtiens et étrangers, mais aussi une série d'ateliers donnés auprès de 150 étudiants à propos de l'industrie de l'humour et de la gérance d'artistes.