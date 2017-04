Bordel Comédie Club: incubateur de talents

Le Bordel Comédie Club affiche complet jusqu'à la mi-juin. Depuis maintenant deux ans, l'établissement mis sur pied par François Bellefeuille, Louis-José Houde, Mike Ward, Martin Petit, Laurent Paquin et Charles Deschamps permet au public de voir de grands noms de l'humour et des artistes de la relève sur la même scène. Coup d'oeil sur l'initiative qui révolutionne le petit monde de l'humour.

« Bordel, tu viens de vivre la mort d'une idée », lance François Bellefeuille au public du Bordel Comédie Club, tout en déchirant l'une des pages du cahier de notes de son prochain spectacle.

Pour l'humoriste et copropriétaire des lieux, l'ouverture du Bordel a sans contredit changé sa manière de travailler.

« J'ai une nouvelle manière de roder. Je viens tellement souvent au Bordel que j'ai même pensé au choix du cahier pour que les pages se tournent bien ! Je me permets d'essayer plus d'affaires, d'aller plus loin et surtout de me tromper. J'ai l'impression que je vais dépasser mes limites, que je ne vais pas rester dans mon carré de sable. C'est très important pour un artiste, je crois », confie-t-il à La Presse en sortant de scène.

De retour dans la loge située au premier étage pour réécouter sa performance sur son iPhone, François Bellefeuille raye, réécrit ou repositionne ses blagues couchées sur papier en fonction des réactions du public.

« C'est le fun, car je peux voir le résultat de mes changements tout de suite. Avant le Bordel, c'était rare de pouvoir jouer plus d'une fois par soir. Je devais faire le déplacement, attendre sur place et reprendre la route... Maintenant, je suis encore dans l'énergie pour faire mes changements », précise François Bellefeuille.

« Le moment où je suis le plus créatif, c'est souvent en sortant de scène, car je suis encore plein d'adrénaline et toujours dans mon personnage de scène. »

Une méthode de travail qu'affectionne aussi Louis-José Houde, enfermé dans un petit bureau de la loge pour modifier ses textes lors de notre visite des coulisses du Bordel.

« Ce soir, il y avait un six minutes dans le milieu du numéro que je n'avais jamais fait. J'ai réécouté ça et pour 22 h, je vais modifier de petites affaires », explique-t-il d'entrée de jeu.

Une réalité à mille lieues de celle que l'humoriste a connue à ses débuts, à la fin des années 90. « Quand j'ai commencé, tout ça existait, mais pas à Montréal. Tu devais faire 1000 km dans la semaine pour roder un numéro de 15 minutes quatre ou cinq fois. Il n'y avait pas de place créée juste pour ça, sauf Chez Maurice à Saint-Lazare, qui est un bar à spectacles. Avec le Bordel, on a créé du temps de scène. Depuis janvier, je fais de trois à six spectacles par semaine », précise Louis-José Houde.

« Le Bordel m'aura permis de tester une plus grande quantité de matériel que pour mes trois précédents spectacles. Ça va très vite, j'en accumule beaucoup et je vais pouvoir choisir », conclut l'humoriste juste avant de remonter sur scène.

Multigenre, transgénération

Chaque soir sur la scène du Bordel se côtoient pendant 90 minutes cinq humoristes confirmés et débutants, mais surtout une variété impressionnante de styles d'humour. Une dynamique qui profite aux plus jeunes autant qu'aux vieux routiers de l'humour que sont Laurent Paquin, Martin Petit, Mike Ward ou Louis-José Houde. « Comme artiste, il faut se garder vivant, voir ce que les jeunes font, indique ce dernier. Ça t'empêche de t'asseoir sur tes affaires et juste écrire un autre spectacle dans ton petit monde. »

« Quand tu es parti en tournée trois ou quatre ans, je trouve ça sain comme auteur de voir ce qu'un humoriste de 25 ans a à dire aujourd'hui. C'est enrichissant pour tout le monde, en fait. »

C'est dans cet esprit transgénérationnel et multigenre que François Bellefeuille a lancé l'idée que tous les humoristes touchent le même cachet, peu importe leur notoriété.

« J'avais envie de réunir des humoristes de tous les horizons, autant grand public que plus niché. Le Bordel est pour les fans d'humour en général. Je suis d'une génération d'humoristes qui a longtemps rushé dans les bars avant de commencer. Les gens n'étaient pas intéressés à la relève... L'émission En route vers mon premier gala est arrivée et les médias ont commencé à faire des articles sur des jeunes qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Le Bordel fait partie de cette manière de voir l'humour », explique François Bellefeuille.

Directrice générale et fondatrice de l'École nationale de l'humour, Louise Richer considère quant à elle l'établissement de la rue Ontario Est comme une étape importante de l'histoire de l'humour. « Le Bordel fait sa marque dans l'histoire en termes d'émulation, au même titre que la création de la LNI, de Juste pour Rire, des Lundis des ha! ha! et de l'École nationale de l'humour », lance-t-elle.

« Avant, dans les bars, le "vétéran" arrivait à la fin du spectacle et s'en allait aussitôt, car il se faisait déranger. Au Bordel, ça réchauffe bien une salle, un Louis-José Houde avant toi, disons ! », affirme Maude Landry, humoriste de la relève.

« On vit une belle époque. Avant, il y avait quelques humoristes confirmés qui osaient à l'occasion aller dans les bars. Maintenant, un Jean-Michel Anctil vient au Bordel roder ses blagues. C'est inspirant pour les jeunes de voir ces vieux routiers casser [leur matériel] et parfois rater un gag. Et les plus vieux sont impressionnés par la rapidité des plus jeunes », observe quant à lui Louis T.