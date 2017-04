Le Bal en blanc déménage au parc Jean-Drapeau

Pour souligner le 375 e anniversaire de Montréal, le Bal en blanc change sa formule. La 23 e édition du populaire rave aura lieu cette année pendant la journée du 28 mai (et non la nuit) au parc Jean-Drapeau, plutôt qu'au Palais des congrès.

Principale tête d'affiche de l'événement, le DJ néerlandais Martin Garrix, classé au sommet du palmarès DJ Mag, a déjà confirmé sa présence.

« Martin Garrix est renommé mondialement. Il fait entre autres certaines premières parties de la tournée mondiale de Justin Bieber. En ce moment, il est sold out partout sur la planète », explique Alex K., fondateur de l'entreprise Produkt, qui produit le Bal en blanc.

« [Son équipe] aime vraiment que notre événement ne soit pas juste musical, mais aussi artistique. Garrix voulait vraiment être présent. Le même week-end, il sera également en show au Mexique et à Las Vegas, avant de venir à Montréal. »

- Alex K., producteur du Bal en blanc

Plus qu'un simple rave, le Bal en blanc organise encore cette année des concours artistiques en marge de l'événement.

« Pour cette année, nous voulions une édition spéciale. On veut être près de la nature, dans le bois, dans la forêt. [...] Comme l'an passé, nous aurons beaucoup d'installations artistiques. On va intégrer sur le site des toiles et des oeuvres d'artistes locaux et établis », poursuit Alex K.

Comme d'habitude, les organisateurs s'attendent à recevoir entre 10 000 et 15 000 fêtards la journée de l'événement. Les billets seront en vente dès mercredi à partir de 69 $ sur le site internet du Bal en blanc.