Femmes et médias: y'a des femmes à messe

Un changement s'opère

Les statistiques des deux premières saisons de Maripier! à Z sont peu réjouissantes quant à la place faite aux femmes invitées (24 %).

Productrice de Media Ranch, Roxane Couture joue franc-jeu: «Nous venons de compléter la troisième saison et c'était la première fois que Maripier [Morin] et moi étions les productrices du show. Dès que nous avons commencé à parler de la saison 3, nous avons parlé de parité. C'était très important pour nous de l'atteindre.» L'émission était par le passé produite par Salvail & Co.

Leur but était d'avoir six filles et six gars pour cette troisième saison, qui sera diffusée à l'automne. Elles ont réussi à avoir quatre filles sur douze invités, en raison de conflits d'horaire.

Même si la chaîne Z s'adresse à un auditoire masculin, la productrice de 29 ans affirme que les épisodes qui étaient consacrés à une personnalité féminine ont attiré le même nombre de téléspectateurs qu'un épisode mettant en vedette un homme.

«Dans les dernières années, nous voyons vraiment une montée de femmes super inspirantes. J'ai l'impression que plus ça va, plus on leur fait de la place et plus elles prennent la place», indique Roxane Couture, productrice de Media Ranch.

Elle ajoute que l'égalité des sexes fait partie des préoccupations de sa génération et qu'elle est donc convaincue que nous allons en voir de plus en plus dans des postes clés de la production, ainsi qu'à l'écran. Maripier Morin et elle sont d'ailleurs un bon exemple de la théorie que des femmes dans des postes influents peuvent aider à rattraper le retard.

Les autres interviewés sont d'accord avec elle : un changement s'opère à ce sujet.

L'animateur de Y'a du monde à messe, Christian Bégin, ajoute: «On assiste à un changement qui n'est pas passager. On passe dans un autre monde où l'on révise notre rapport aux autres. Je regarde mon fils de 25 ans, pour qui c'est déjà quelque chose d'acquis. Moi, je viens d'un monde qui s'éteint et c'est parfait comme ça. C'est à moi de m'adapter à ce nouveau monde.»