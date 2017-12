Brigitte Bardot va publier un livre-testament

L'ancienne actrice française Brigitte Bardot qui milite depuis 40 ans pour la cause animale, publie le 25 janvier un « livre-testament » qu'elle présente comme « le bilan de son existence, de son combat en faveur des animaux et la confession profonde de (son) dégoût », a-t-elle annoncé mardi à l'AFP.

« Ce sera le bilan de mon existence. Il s'intitulera Larmes de combat. Je n'écrirai plus jamais d'autres livres. Ce sera le bilan total de ma vision des choses, de la société, de la façon dont on est gouvernés, de la façon dont on traite les animaux dans mon pays », a-t-elle déclaré.

L'éditeur Plon présente l'ouvrage comme « un testament animal », « une réflexion inédite, apaisée et révoltée à la fois, sur son existence et le sens de son combat ».

Son dernier livre remonte à 2003. Un cri dans le silence (éditions du Rocher) avait fait polémique avec des prises de position radicales.

La star de Et Dieu créa la femme notamment, film de Roger Vadim de 1956, aujourd'hui âgée de 83 ans, vit retranchée dans son domaine près de Saint-Tropez d'où cette ardente militante des droits des animaux publie des communiqués vengeurs contre les chasseurs, les zoos, les abattoirs ou les cirques, pourfendant jusqu'au pape François en septembre dernier pour son absence de « miséricorde » pour les animaux.

Elle doit publier mercredi dans le quotidien Le Parisien une lettre ouverte au gouvernement français, à l'occasion du lancement d'une campagne contre la fourrure de la fondation portant son nom.

Elle y cite les pays européens qui ont interdit la chasse à courre, l'abattage des animaux sans étourdissement, le gavage des oies et des canards, l'exploitation des animaux dans les cirques et l'élevage pour la fourrure, s'interrogeant ensuite : « Et la France ? »,

« La cause animale est la cinquième roue du carrosse présidentiel ! », a-t-elle déclaré mardi à l'AFP.

« On est très mal parti avec ce gouvernement. (Le président Emmanuel) Macron n'a aucune compassion pour les animaux et la nature : à Chambord, il vient de féliciter des chasseurs devant leurs gibiers encore chauds ! C'est scandaleux et très déplacé ! », a fustigé Brigitte Bardot jointe chez elle par téléphone.

Sa fondation a lancé mardi une nouvelle campagne d'affichage contre la fourrure. Un homme porte un blouson, le sang ruisselle de son col en fourrure : « J'aime les animaux... Morts ! », indique le slogan repris sur un millier de panneaux, mentionnant l'adresse internet www.jeneportepasdefourrure.com.